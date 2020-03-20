Zeynep Alkan Türkiye'ye dönemedi... Hamdi Alkan: Benim kızım yumurta yer hayatta kalır!

GÜMÜŞ SUYU İÇİYORUZ Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de virüs salgını nedeniyle kendi evlerinde aldıkları tedbirleri anlattı: “Terlik altları, kapı kolları ve prizleri gün içinde sık sık siliyorum. Vücut direncimizin artması için glutatyon desteği alıyoruz. Bir de sabah akşam aç karna gümüş suyu içiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu ara misafir de kabul etmiyoruz. Gerektiği zaman maske kullanıyoruz. Ancak hep birlikte tedbir alarak üstesinden gelebiliriz bu işin.”