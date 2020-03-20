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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 08:09, /

Zeynep Alkan Türkiye'ye dönemedi... Hamdi Alkan: Benim kızım yumurta yer hayatta kalır!

Hamdi Alkan’ın Hollanda’da okuyan kızı Zeynep Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye’ye dönemedi. Kızının Amsterdam’daki evinden dışarı çıkamadığını söyleyen Hamdi Alkan, “Benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır” dedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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OYUNCU ve yönetmen Hamdi Alkan, Hollanda’nın Amsterdam kentinde okuyan kızı Zeynep Alkan’ın koronavirüs salgınının Avrupa’da giderek yayılması üzerine Türkiye’ye dönmek istediğini, ancak uçuş yasağına takıldığını söyledi.

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Alkan, “Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır” dedi.

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Oyunculuk da yapan Zeynep Alkan’ın geçen yıl İtalya’da okuduğunu belirten Hamdi Alkan, kızı virüsten ağır şekilde etkilenen ülkeden ayrıldığı için mutlu olduğunu söyledi: “Kendimi bir baba olarak şanslı hissediyorum, çünkü Zeynep geçen yıl Milano’da okuyordu, bu yıl Amsterdam’a geçti. Şimdi sık sık telefonda görüşüyoruz ve ondan günlük rapor alıyorum.”

4GÜMÜŞ SUYU İÇİYORUZ

GÜMÜŞ SUYU İÇİYORUZ

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de virüs salgını nedeniyle kendi evlerinde aldıkları tedbirleri anlattı: “Terlik altları, kapı kolları ve prizleri gün içinde sık sık siliyorum. Vücut direncimizin artması için glutatyon desteği alıyoruz. Bir de sabah akşam aç karna gümüş suyu içiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu ara misafir de kabul etmiyoruz. Gerektiği zaman maske kullanıyoruz. Ancak hep birlikte tedbir alarak üstesinden gelebiliriz bu işin.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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