Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 7 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, ABD’nin kuruluş sembollerinin yer aldığı rozet bulundu. Rozetin bölgeye nasıl geldiğiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, “Analizler sonrası rozetin üretiminde 15’inci yüzyıl sonrası teknoloji kullanıldığı anlaşıldı. Ayrıca arkeometrik analizler, rozetin yaklaşık 250- 300 yıl toprak altında kaldığını göstermektedir” dedi.