Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 12:37,
Zerrin Özer sosyal medyanın diline düştü! Açıklama geldi
Şarkıcı Zerrin Özer paylaştığı fotoğrafta filtre ve photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü!
Haziran ayında Murat Akıncı ile dünyaevine giren 36 saat sonra boşanma kararı alan Özer, zor günleri geride bıraktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından filtre uyguladığı bir selfie’sini yayınladı.
Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Özer, sonraki paylaşımında kullanıcılara durumu açıkladı. İşte şarkıcının o paylaşımı:
"ÖZÜR DİLERİM"
O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum.
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