Zerrin Özer: Murat’la ilişkimiz bitmedi

Özer, Akıncı ile hâlâ görüştüklerini söyledi. Özer, “Murat benim için çok kıymetli. Sevgimiz karşılıklı devam ediyor. Ara sıra görüşüyor, telefonla konuşuyoruz. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat’la geçirdim, o yüzden görüşmeye devam ediyorum” dedi.