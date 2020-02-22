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Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 07:27, /

Zerrin Özer: Murat’la ilişkimiz bitmedi

Zerrin Özer'den 36 saat evli kalıp boşandığı eski eşi Murat Akıncı hakkında şaşırtan sözler..

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ZERRİN Özer önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, geçen sene nikâh masasına oturduğu ve yalnızca 36 saat evli kaldığı eski eşi Murat Akıncı hakkında konuştu.

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Özer, Akıncı ile hâlâ görüştüklerini söyledi. Özer, “Murat benim için çok kıymetli. Sevgimiz karşılıklı devam ediyor. Ara sıra görüşüyor, telefonla konuşuyoruz. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat’la geçirdim, o yüzden görüşmeye devam ediyorum” dedi.

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