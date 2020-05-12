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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 09:39,

Zenginlik arabadan taştı!

Ünlü televizyoncu yarım milyonluk otomobiliyle caddelerde böyle görüntülendi.

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1HEDİYE ALIŞVERİŞİ
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HEDİYE ALIŞVERİŞİ

Televizyon dünyasının en çok kazanan ve en nüfuzlu yapımcılarından biri, sevgilisiyle çocuklarına hediye almak için alışverişe çıktı. Onlar evlerine dönerken de objektiflere bu görüntüler takıldı. <br> <br> BACKGRID USA

2ARACI TEPELEME DOLDURDULAR
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ARACI TEPELEME DOLDURDULAR

Hazırladığı yarışma programlarıyla tanınan Simon Cowell ve sevgilisi California'da objektiflere takıldı. Çiftin 500 bin liralık üstü açık otomobilinin arka koltukları kelimenin tam anlamıyla "tepeleme" doluydu.

3İKİ ÇOCUĞA ONLARCA OYUNCAK
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İKİ ÇOCUĞA ONLARCA OYUNCAK

60 yaşındaki yapımcı Simon Cowell ve 42 yaşındaki sevgilisi Lauren Silverman, hem kendi ilişkilerinden dünyaya gelen 6 yaşındaki Eric, hem de Silverman'ın eski evliliğinden olan 14 yaşındaki Adam için oyuncak alışverişine çıktı.

4ÇOCUKLARIN CANI SIKILIYOR
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ÇOCUKLARIN CANI SIKILIYOR

Koronavirüs karantinası nedeniyle California'daki mülklerinde kalan çiftin amacı, canları sıkılan çocuklara biraz olsun eğlenceli vakit geçirtmekti.

5ÜSTÜ AÇIK LÜKS OTOMOBİL
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ÜSTÜ AÇIK LÜKS OTOMOBİL

Cowell ile Silverman o gün üstü açık lüks araçlarını tercih etti. Çift, çocuklar için satın aldıkları oyuncakları üstü açık aracın arka koltuğuna yığdı. Onlar caddelerde evlerine doğru ilerlerken de oyuncaklar, araçtan fırlayacakmış gibi bir görüntü sergiledi.

6YETENEK YARIŞMALARININ YARATICISI
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YETENEK YARIŞMALARININ YARATICISI

Cowell ile Silverman aslında başlangıcı skandal yaratan bir aşkın kahramanları. The X Factor, Pop Idol, American Idol gibi yarışmacıları yapımcısı olan Simon Cowell, gösteri dünyasının en zengin ve nüfuzlu isimlerinden biri. 60 yaşındaki Cowell, 385 milyon sterlinlik bir servetin sahibi.

7YASAK AŞKIN KAHRAMANI
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YASAK AŞKIN KAHRAMANI

Sevgilisi Lauren Silverman ise bir dönem iş insanı Andrew Silverman ile evliydi. Bir çocuğu olan çiftin evliliği Silverman'ın gönlünü Cowell'a kaptırmasıyla sona erdi. 2013 yılından bu yana birlikte olan Cowell ile Silverman'ın altı yaşında Eric adını verdikleri bir oğlu bulunuyor.

 

 

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