Zenginlik arabadan taştı!

YETENEK YARIŞMALARININ YARATICISI

Cowell ile Silverman aslında başlangıcı skandal yaratan bir aşkın kahramanları. The X Factor, Pop Idol, American Idol gibi yarışmacıları yapımcısı olan Simon Cowell, gösteri dünyasının en zengin ve nüfuzlu isimlerinden biri. 60 yaşındaki Cowell, 385 milyon sterlinlik bir servetin sahibi.