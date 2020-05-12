Zenginlik arabadan taştı!
Ünlü televizyoncu yarım milyonluk otomobiliyle caddelerde böyle görüntülendi.
HEDİYE ALIŞVERİŞİ
Televizyon dünyasının en çok kazanan ve en nüfuzlu yapımcılarından biri, sevgilisiyle çocuklarına hediye almak için alışverişe çıktı. Onlar evlerine dönerken de objektiflere bu görüntüler takıldı. <br> <br> BACKGRID USA
İKİ ÇOCUĞA ONLARCA OYUNCAK
60 yaşındaki yapımcı Simon Cowell ve 42 yaşındaki sevgilisi Lauren Silverman, hem kendi ilişkilerinden dünyaya gelen 6 yaşındaki Eric, hem de Silverman'ın eski evliliğinden olan 14 yaşındaki Adam için oyuncak alışverişine çıktı.
ÜSTÜ AÇIK LÜKS OTOMOBİL
Cowell ile Silverman o gün üstü açık lüks araçlarını tercih etti. Çift, çocuklar için satın aldıkları oyuncakları üstü açık aracın arka koltuğuna yığdı. Onlar caddelerde evlerine doğru ilerlerken de oyuncaklar, araçtan fırlayacakmış gibi bir görüntü sergiledi.
YETENEK YARIŞMALARININ YARATICISI
Cowell ile Silverman aslında başlangıcı skandal yaratan bir aşkın kahramanları. The X Factor, Pop Idol, American Idol gibi yarışmacıları yapımcısı olan Simon Cowell, gösteri dünyasının en zengin ve nüfuzlu isimlerinden biri. 60 yaşındaki Cowell, 385 milyon sterlinlik bir servetin sahibi.
YASAK AŞKIN KAHRAMANI
Sevgilisi Lauren Silverman ise bir dönem iş insanı Andrew Silverman ile evliydi. Bir çocuğu olan çiftin evliliği Silverman'ın gönlünü Cowell'a kaptırmasıyla sona erdi. 2013 yılından bu yana birlikte olan Cowell ile Silverman'ın altı yaşında Eric adını verdikleri bir oğlu bulunuyor.