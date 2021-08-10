'Zenginlere lüks satan kadın' Christine Quinn, sörf tahtasında yoga yaptı

KOCASI GÖZLERİNİ KIRPMADAN İZLEDİ Quinn, ekran ve emlak dünyasında "zenginlere lüks satan kadın" olarak tanınıyor. Uzun süre moda ve eğlence dünyasında çalışan Christine Quinn, daha sonra iki yıllık bir ara verdi ve dünyayı gezdi. Bu süre içinde de aslına mimariye ve iç dekorasyona ne kadar ilgi duyduğunu fark etti.