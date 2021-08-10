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FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 11:07 | 

'Zenginlere lüks satan kadın' Christine Quinn, sörf tahtasında yoga yaptı

'Zenginlere lüks satan kadın' olarak tanınan emlakçı ve TV yıldızı Christine Quinn, eşi ve çocuğuyla çıktığı tatili sürdürüyor.

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1AİLE TATİLİ

AİLE TATİLİ

Selling Sunset adlı emlakçılık programıyla adını duyuran Quinn, kocası Christian Richard, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeklerini de yanlarına alarak İtalya, Sicilya'daki ünlü Taormina kasabasını seçti.

2PLAJDA GÖRÜNTÜLER

PLAJDA GÖRÜNTÜLER

Düğünleri nedeniyle de çok konuşulan çift, önceki gün de plajda objektiflere takıldı.

3BEBEĞİNİ DE İHMAL ETMEDİ

BEBEĞİNİ DE İHMAL ETMEDİ

Çiçeği burnunda anne Christine Quinn, bir yandan denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da henüz çok küçük olan bebeğinin bakımını da ihmal etmedi.

4SÖRF TAHTASINDA YOGA

SÖRF TAHTASINDA YOGA

Quinn, bir ara sörf tahtasının üzerine çıkarak yoga da yaptı. Birbirinden zorlu yoga pozlarını büyük bir ustalıkla sörf tahtasının üzerinde sergilerken, kocası Christian Richard da yanından bir an bile ayrılmadı. Çift, sonra da sörf tahtası üzerinde romantik anlar yaşadı.

5KOCASI GÖZLERİNİ KIRPMADAN İZLEDİ

KOCASI GÖZLERİNİ KIRPMADAN İZLEDİ

Quinn, ekran ve emlak dünyasında "zenginlere lüks satan kadın" olarak tanınıyor. Uzun süre moda ve eğlence dünyasında çalışan Christine Quinn, daha sonra iki yıllık bir ara verdi ve dünyayı gezdi. Bu süre içinde de aslına mimariye ve iç dekorasyona ne kadar ilgi duyduğunu fark etti.

6BİR GEZİ SONRASI HAYATININ İŞİNİ KEŞFETTİ

BİR GEZİ SONRASI HAYATININ İŞİNİ KEŞFETTİ

Seyahatten dönünce de hemen bu alanda çalışmaya başladı. O zamandan bu yana da özellikle zenginlere ve Holllwood'un ünlülerine lüks evler satıyor.

7EMLAK PİYASASININ BİLİNMEYENLERİ

EMLAK PİYASASININ BİLİNMEYENLERİ

Christin Quinn ve ekibi, birlikte hazırladıkları reality şovda Los Angeles emlak piyasasının bilinmeyenlerini ekrana taşıyordu.

8DÜĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU

DÜĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU

Christin Quinn ile eşi Christian Richard, önceki yılın son ayında evlenmişti. Quinn ile teknoloji alanında dolar milyoneri olan sevgilisi Christian Richard'ın düğünü uzun süre konuşulmuştu.

9SİYAH GELİNLİK GİYDİ

SİYAH GELİNLİK GİYDİ

Bunun en önemli nedenlerinden biri de Quinn'in giydiği siyah gelinlikti. Çiftin düğün töreni, Christine Quinn'in hazırladığı TV programında da ekrana gelmişti.

10TEATRAL BİR TÖREN

TEATRAL BİR TÖREN

Düğünün organizasyonunu üstlenen Lisa Laffetry de törenin konukları arasındaydı. Lafferty, Oprah Magazine'e verdiği röportajda Christine Quinn'in "teatral" bir düğün töreni istediğini belirterek, bütün ayrıntıların ona göre düzenlendiğini anlattı. Christine Quinn ile Christian Richard'ın evlendiği bu törenin 1 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

11YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Tören, ABD'nin Los Angeles kentindeki bir katedralde yapıldı. Güvenlik nedeniyle de katedralle bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.

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