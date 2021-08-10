'Zenginlere lüks satan kadın' Christine Quinn, sörf tahtasında yoga yaptı
'Zenginlere lüks satan kadın' olarak tanınan emlakçı ve TV yıldızı Christine Quinn, eşi ve çocuğuyla çıktığı tatili sürdürüyor.
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AİLE TATİLİ
Selling Sunset adlı emlakçılık programıyla adını duyuran Quinn, kocası Christian Richard, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeklerini de yanlarına alarak İtalya, Sicilya'daki ünlü Taormina kasabasını seçti.
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PLAJDA GÖRÜNTÜLER
Düğünleri nedeniyle de çok konuşulan çift, önceki gün de plajda objektiflere takıldı.
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BEBEĞİNİ DE İHMAL ETMEDİ
Çiçeği burnunda anne Christine Quinn, bir yandan denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da henüz çok küçük olan bebeğinin bakımını da ihmal etmedi.
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SÖRF TAHTASINDA YOGA
Quinn, bir ara sörf tahtasının üzerine çıkarak yoga da yaptı. Birbirinden zorlu yoga pozlarını büyük bir ustalıkla sörf tahtasının üzerinde sergilerken, kocası Christian Richard da yanından bir an bile ayrılmadı. Çift, sonra da sörf tahtası üzerinde romantik anlar yaşadı.
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KOCASI GÖZLERİNİ KIRPMADAN İZLEDİ
Quinn, ekran ve emlak dünyasında "zenginlere lüks satan kadın" olarak tanınıyor. Uzun süre moda ve eğlence dünyasında çalışan Christine Quinn, daha sonra iki yıllık bir ara verdi ve dünyayı gezdi. Bu süre içinde de aslına mimariye ve iç dekorasyona ne kadar ilgi duyduğunu fark etti.
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BİR GEZİ SONRASI HAYATININ İŞİNİ KEŞFETTİ
Seyahatten dönünce de hemen bu alanda çalışmaya başladı. O zamandan bu yana da özellikle zenginlere ve Holllwood'un ünlülerine lüks evler satıyor.
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EMLAK PİYASASININ BİLİNMEYENLERİ
Christin Quinn ve ekibi, birlikte hazırladıkları reality şovda Los Angeles emlak piyasasının bilinmeyenlerini ekrana taşıyordu.
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DÜĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU
Christin Quinn ile eşi Christian Richard, önceki yılın son ayında evlenmişti. Quinn ile teknoloji alanında dolar milyoneri olan sevgilisi Christian Richard'ın düğünü uzun süre konuşulmuştu.
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SİYAH GELİNLİK GİYDİ
Bunun en önemli nedenlerinden biri de Quinn'in giydiği siyah gelinlikti. Çiftin düğün töreni, Christine Quinn'in hazırladığı TV programında da ekrana gelmişti.
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TEATRAL BİR TÖREN
Düğünün organizasyonunu üstlenen Lisa Laffetry de törenin konukları arasındaydı. Lafferty, Oprah Magazine'e verdiği röportajda Christine Quinn'in "teatral" bir düğün töreni istediğini belirterek, bütün ayrıntıların ona göre düzenlendiğini anlattı. Christine Quinn ile Christian Richard'ın evlendiği bu törenin 1 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.
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YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Tören, ABD'nin Los Angeles kentindeki bir katedralde yapıldı. Güvenlik nedeniyle de katedralle bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.