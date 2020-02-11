Zengin iş adamı bu süper yatıyla konuşuluyor! Gerçek ise bambaşka...
Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Bill Gates, şu günlerde bu lüks, süper yatıyla konuşuluyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, satın aldığı iddia edilen bu yatıyla konuşuluyor. Peki bu yatın içinde ne var? Gates, gerçekten de bu devasa yatı aldı mı? Kaç para ödedi?
2
Bu aslında bir yat değil, süper yat... En büyük özelliği ise hidrojen enerjisiyle çalışan ilk yat olması... Görüntüsü ise gerçekten etkileyici! Peki Gates, iddialara göre bu yata kaç para ödedi?
3
The Guardian'ın haberine göre Gates, bu lüks süper yat için 644 milyon doları gözden çıkardı. Peki bu yatın ne özelliği var?
4
The Aqua adını taşıyan bu süper yat, gücünü hidrojenden alıyor. Henüz tasarım aşamasında olan yat, bu sayede çevreye duyarlı bir yapıya sahip.
5
112 metre uzunluğunda olan The Aqua, içerisine de dünyaları sığdırıyor.
6
5 farklı güverte alanı bulunan süper yatın hızı saatte 31 km/saniyeye ulaşabiliyor.
7
Çevreci olduğu kadar lüksü de içinde barındıran süper yat, 14 misafir ve 31 görevli ile yolculuk edebiliyor.
8
İçinde spor salonu da bulunan süper yat, dondurucu soğukta olan hidrojen tankları sayesinde iki farklı motorda 1 MW güç elde edebiliyor.
9
Süper yat, güvenlik yanıyla da öne çıkıyor. Örneğin meydana gelebilecek olası bir yagın tehlikesi için özel bir koruma sistemi geliştirilmiş.
10
Bu koruma sisteminin yanı sıra yatta dizel motor da konumlandırılmış. Her ihtimal ince ince düşünülmüş.
11
Dizel motora yatta yer verilmesi ise kafaları karıştırıyor. Ancak, buna sebep olarak hidrojen dolum noktalarının azlığı gösteriliyor.
12
Hidrojen depolarına sahip marinalar, elektrikli araçların şarj istasyonları gibi az sayıda. Bu nedenle süper yatın yolda kalmaması için ikinci bir motor olarak dizel tercih edildi.
13
Sunday Telegraph'ta yer alan haberde ise bu süper yatın 2024 yılından önce denizlere inmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Yat, üretimi tamamlandığında New York-Londra arasında gidip gelebilecek potansiyele de sahip.
14
Peki bu yatın tasarımı kime ait? Sinot Yatch Artitecture & Design'a ait olan bu süper yat görüntülerinin basında yer bulması ve Gates'in yat alacağı iddiaları üzerine flaş bir açıklama yapıldı.
15
The Guardian dahil dünya basınında pek çok platformun okurlarıyla paylaştığı söz konusu haberin asılsız olduğu, Gates'in böyle bir yat satın almadığı açıklandı.
16
Sinot tarafından Hürriyet'e yapılan açıklamada Gates'in böyle bir alışverişin içinde olmadığı, süper yat satın almadığı net bir şekilde belirtildi.
17
The Aqua hakkında da bilgi veren şirket, bu konsept görüntülerin Monako'da ilk kez dünyaya tanıtıldığına vurgu yaptı ve sektöre yön vermek ve gelecekteki yatlarla ilgili fikir vermek adına bu görünülerin paylaşıldığını kaydetti.
18
118 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bill Gates'in ismi daha önce de yat satın aldığı yönünde bir dizi iddiayla gündeme gelmişti.