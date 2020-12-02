Gündem Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 09:44 | 02 Aralık 2020 - 09:45

Zemheri ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

Zemheri ayının 2020 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zehmeri, sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çekiyor. Zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesi olarak biliniyor. Peki, zemheri ne zaman başlayacak?