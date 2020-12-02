Zemheri ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

Zemheri ayının 2020 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zehmeri, sıcaklık dalgalanmasının fazla olması ile dikkatleri çekiyor. Zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesi olarak biliniyor. Peki, zemheri ne zaman başlayacak?
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Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.
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Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.