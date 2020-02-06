Kış mevsiminde en çok gündeme gelen ve araştırılan konulardan biri de zemheri dönemi oluyor. Kış mevsimi içerisinde bir dönem olan zemheri erbain olarak da bilinir. Zemherinin en belirgin özelliği; bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Peki, Zemheri ne demek? Zemheri ne zaman çıkıyor?
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1
Halk takvimine göre kış devresi 45’er günlük Kasım, Zemheri, Hamsin adlı üç ana bölüme ayrılır. Tamamı 180 gün olarak kabul edilen kış devresinin ilk 135 günü yani Kasım-Zemheri-Hamsin aylarına “sayılı” ya da “hesaplı” adları verilmektedir. Bu devre kışın en şiddetli olduğu süredir ve insanlar tarafından uygun tedbirler almak üzere hesaplanır. Zemheri kelimesi Arapça'da kış anlamına gelen ‘zem’ ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan ‘harir’ kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Peki, zemheri ne zaman ortaya çıkar?
2
ZEMHERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Halk takvimine (yani gün dönemlerinin mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri olarak alınması) göre 22 Aralık - 21 Mart tarihleri arası kış mevsimidir ve bu 90 günün 21 aralık - 31 ocak arasındaki 40 güne zemheri, ya da erbain denir. 1 Şubat ile 21 -Mart arasına ise hamsin denir.
3
ZEMHERİNİN ÖZELLİĞİ
Atalarımız tarafından 40 günlük dönem zemheri ayı olarak ifade edilmiştir. Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.