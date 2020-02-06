Zemheri ne demek? Zemheri ne zaman çıkıyor?

Halk takvimine göre kış devresi 45’er günlük Kasım, Zemheri, Hamsin adlı üç ana bölüme ayrılır. Tamamı 180 gün olarak kabul edilen kış devresinin ilk 135 günü yani Kasım-Zemheri-Hamsin aylarına “sayılı” ya da “hesaplı” adları verilmektedir. Bu devre kışın en şiddetli olduğu süredir ve insanlar tarafından uygun tedbirler almak üzere hesaplanır. Zemheri kelimesi Arapça'da kış anlamına gelen ‘zem’ ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan ‘harir’ kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Peki, zemheri ne zaman ortaya çıkar?