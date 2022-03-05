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Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeliha Kendirci kardeşi Salih Kendirci ile İbo Show'a konuk oluyor!

#Zeliha Kendirci#Zeliha Kendirci Kimdir#Salih Kendirci

Oyuncu Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci, bu hafta İbo Show konukları arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Zeliha Kendirci hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Peki, Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç şarkıcı hakkında bilgiler...

1/3Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli Zeliha Kendirci kardeşi Salih Kendirci ile İbo Showa konuk oluyor

Her hafta birbirinden ünlü ve değerli konukları programına davet eden İbo Show, izleyenlere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Bu hafta İbo Show konuklarından biri olan Zeliha Kendirci, seslendireceği şarkılarla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Peki, Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, oyuncu Salih Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci hakkında merak edilenler...

2/3ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR?

2003 yılında dünyaya gelen Zeliha Kendirci aslen Adana’lıdır. O Ses Türkiye yarışmasıyla sesini tüm Türkiye'ye ulaştıran Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştı.

3/3Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli Zeliha Kendirci kardeşi Salih Kendirci ile İbo Showa konuk oluyor

Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu canlandıran Zeliha Kendirci, sinema severler tarafından çok beğenildi. Zeliha Kendirci, Müslüm filminde başrollerden olan Şahin Kendirci'nin kardeşidir.

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