Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeliha Kendirci kardeşi Salih Kendirci ile İbo Show'a konuk oluyor!

Her hafta birbirinden ünlü ve değerli konukları programına davet eden İbo Show, izleyenlere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Bu hafta İbo Show konuklarından biri olan Zeliha Kendirci, seslendireceği şarkılarla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Peki, Zeliha Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, oyuncu Salih Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci hakkında merak edilenler...