Zekeriya Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü hakkında bilgiler

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Ünlü isim Zekeriya Ünlü 1962 doğumludur. Şanlıurfa’da dünyaya gelen ünlü isim Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur.



Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir. Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmıştır.Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubunda yer alan Zekeriya Ünlü evli ve üç çocuk sahibidir.