Zekeriya Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü hakkında bilgiler
Zekeriya Ünlü merak edilen isimler arasında bulunuyor. Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında Zekeriya Ünlü de yer alıyor. Peki, Zekeriya Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zekeriya Ünlü’nin nereli olduğu araştırılıyor. Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi usta isimlerden ders almış olan Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir.
ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?
Ünlü isim Zekeriya Ünlü 1962 doğumludur. Şanlıurfa’da dünyaya gelen ünlü isim Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur.
Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir. Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmıştır.Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubunda yer alan Zekeriya Ünlü evli ve üç çocuk sahibidir.
Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir. Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmıştır.Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubunda yer alan Zekeriya Ünlü evli ve üç çocuk sahibidir.