Zayıf ve şık görünmek için kendimi zorlamaktan rahatsız oluyorum

'HER AN ÖLEBİLİRİM' "Her an ölebilirmişim gibi geliyor" diyen Emma Thompson, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra Covid ortaya çıktı. Zatürree oldum, dikkatli olsam daha iyi olur diye düşündüm. Bu hastalıktan herkes ölebilir" dedi.