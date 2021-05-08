Zayıf ve şık görünmek için kendimi zorlamaktan rahatsız oluyorum

'ÖLÜMDEN KORKMUYORUM' Şu anda 62 yaşında olan Emma Thompson, 60 yaşına girdiği günden beri her günü sanki son günüymüş gibi yaşadığını da anlattı. Oyuncu "Artık gerçekten de korkmuyorum. Evet, korktuğum bazı şeyler var ama mesela ölümden korkmuyorum" dedi.