Zayıf ve şık görünmek için kendimi zorlamaktan rahatsız oluyorum
Sinema dünyasında özellikle kadın oyuncuların üstündeki "her zaman genç, daima zayıf ve sürekli şık görünme" kaygısına başkaldırılar her geçen gün giderek yükseliyor. Bunlardan biri de deneyimli oyuncudan geldi.
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1
'KENDİMİ RAHATSIZ HİSSEDİYORUM'
62 yaşına giren oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti. Hem iddialı pozlar verdi hem de çarpıcı açıklamalar yaptı. Ölümden korkmadığını anlatan oyuncu "Zayıf ve modaya uygun görünmeye çalışmanın da kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.
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ÇARPICI AÇIKLAMALAR
İngiliz oyuncu Emma Thompson, Vogue dergisinin ülkesinde yayınlanacak baskısı için objektif karşısına geçti. İlginç tasarımlı "haute couture" kıyafetlerle poz veren Emma Thompson, sinema dünyasındaki "gençlik ve güzellik" anlayışına meydan okuyan açıklamalar da yaptı. Thompson, "Zayıf ve şık görünmeye çalışmaktan rahatsız olduğunu" anlattı.
3
'BİRAZ EĞLENMEK İSTİYORUM'
Deneyimli oyuncu "Formda ve modaya uygun görünmeye çalışmaktan rahatsız oluyorum, çünkü öyle değilim" dedi. Thompson, çok fazla ciddiye alınmak istemediğini de belirtip "Biraz eğlenmek istiyorum" diye sürdürdü sözlerini.
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'ÖLÜMDEN KORKMUYORUM'
Şu anda 62 yaşında olan Emma Thompson, 60 yaşına girdiği günden beri her günü sanki son günüymüş gibi yaşadığını da anlattı. Oyuncu "Artık gerçekten de korkmuyorum. Evet, korktuğum bazı şeyler var ama mesela ölümden korkmuyorum" dedi.
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'HER AN ÖLEBİLİRİM'
"Her an ölebilirmişim gibi geliyor" diyen Emma Thompson, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra Covid ortaya çıktı. Zatürree oldum, dikkatli olsam daha iyi olur diye düşündüm. Bu hastalıktan herkes ölebilir" dedi.
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KOCASIYLA ÇOK MUTLU
Thompson, 26 yıldır birlikte olduğu 54 yaşındaki eşi Greg Wise ile ilişkisi hakkında da birlikte geçirdikleri son 4 yılın "en iyisi" olduğunu belirtti. Thompson, kocasının kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini de sözlerine ekledi.
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OSCAR ÖDÜLLÜ
İngiliz oyuncu Emma Thompson, 1993 yılında Howards End filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ın kazanmıştı. ilk evliliğini meslektaşı Kenneth Branagh ile yapan Thompson, 2003 yılından bu yana Greg Wise ile evli.