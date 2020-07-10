Zatürre nedir, belirtileri nelerdir? Kazakistan'da bilinmeyen zatürre alarmı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını devam ederken, Kazakistan'da 'bilinmeyen' bir çeşit zatürre salgınının yayılmaya başladığı haberi gündeme geldi. Yapılan açıklamalara göre ülkede baş gösteren bu bilinmeyen yeni salgın nedeniyle 32 bin vaka bildirilirken 451 ölüm gerçekleşti. Kazak yetkililer ülkede 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 32 bin zatürre vakası ve 451 ölüm bildirdiler. Peki, Zatürre nedir, belirtileri nelerdir? İşte, zatürre semptomları ve hastalıkla ilgili ayrıntılar.
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Kazakistan'da görüldüğü iddia edilen 'bilinmeyen zatürre'de Çinli yetkililer ölümlerinin Covid-19 ölümleri oranından bile yüksek olduğu konusunda uyarı yapıyorlar. Çinli elçilik yetkilileri ölümleri 'şüpheli vakalar' olarak tanımlarken Kazak yetkililer ise 'normal zatürre' açıklaması yaptı. Zatürre hastalığı akciğer dokusunun iltihaplanması anlamına geliyor. Hastalık öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve ateş ile kendisini gösteriyor.
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ZATÜRRE NEDİR?
Zatürre (pnömoni), akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. br>Zatürreler tüm dünyada ve ülkemizde sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasındadır. Türkiye'de beşinci sıradaki ölüm sebebidir. Özellikle, bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve bilinen başka bir hastalığı olan kişilerde zatürreler daha ölümcül olabilmektedir. Dünyada her yıl 5 yaşın altında 10 ile 12 milyon çocuk zatürre nedeniyle ölmektedir. Bu ölümlerin %90'ı gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Ülkemizde ilk 1 yaştaki bebek ölümlerinin %48'inden zatürre sorumludur.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı en sık rastlanan belirtilerdir. Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler de görülebilir. Ağır zatürre durumlarında bir hastada deri ve mukozanın mavi renk alması, ciddi nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve bilinç bulanıklığı olabilir.
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ZATÜRRE TEDAVİSİ NASILDIR?
Antibiyotikler, bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedaviler genellikle kullanılır. Hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu doğabilir.
Zatürreye neden olan mikrobun belirlenmesi çoğu kez mümkün olmayabilir. Ancak zatürre tanısı konduktan sonra en kısa zamanda antibiyotik tedavinin başlanması gereklidir. Bu nedenle hastanın yaşı, kronik hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlar dikkate alınarak antibiyotik tedavi başlanır. Balgamda herhangi bir mikrobun izlerinin saptanması ve bu mikrobun hangi antibiyotikle tedavi edilebileceğine dair veriler 72 saat içinde sonuçlanır. Sonuçlara göre antibiyotik tedavi yeniden düzenlenebilir.
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Hastanın yaşı, hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlara göre ayaktan mı, yoksa hastaneye yatarak mı tedavi edileceğine karar verilir.
Tedavi süresi hastalığın başlangıçtaki şiddetine, sorumlu mikroba, eşlik eden bir hastalığın olup olmamasına ve hastanın bireysel yanıtına göre değişebilir. Genellikle ateşin düşmesini takiben 5-7 gün daha antibiyotiğe devam edilmesi önerilmektedir. Ancak bazı mikrop türlerine bağlı zatürre durumlarında tedavi süresini 10-14 güne bazen 21 güne kadar uzatmak gerekebilir.