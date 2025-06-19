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'Zararsız' diyerek tanıtıyordu: Bir anda neye uğradığını şaşırdı

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#Hatay#Payas#Doğal Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:56

Hatay'ın Payas ilçesinde "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir eve giren 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı. Yılanı doğaya bırakacağı esnada görüntü çeken Başer, yılan tarafından ısırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.