Zararı dudak uçuklatıyor! Bu kez de korsan alarmıyla çalkalanıyor.... Büyük gün bugün...
Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisi dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak dünyanın ticaret dengesini bozdu. Bugün kaldırılması beklenen gemide ikinci skandal ise korsan alarmı...
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Mısır’da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı’nı açma çalışmaları sürerken, geminin sahibi şirket yetkilileri geminin bugün akşam saatlerinde yüzdürülmesinin beklendiğini duyurdu.
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Mısır’da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalının güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu.
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Süveyş Kanalı’nı açma çalışmalarının ise yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, dün basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı.
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Shoei Kisen’in başkanı Yukito Higaki, Japonya’nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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TÜRKİYE’DEN YARDIM TEKLİFİ
Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ’ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını’ açıklamıştı.
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Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD’nin Süveyş Kanalı’nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.
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KORSAN ALARMI
Denizcilik şirketleri şimdi, gemilerini Afrika çevresinden dolaştırmak zorunda kalabilecekleri gerçeğiyle karşı karşıya.
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Ancak bu, milyarlarca dolar değerindeki kargo yüklü gemilerin kaptanlarının, özellikle Doğu Afrika açıklarında sıkça görülen korsanlar için açık hedef olabilecekleri endişelerini beraberinde getirdi.
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Kızıldeniz'de faaliyet gösteren ABD Donanması Beşinci Filosu, saldırıya uğrayabilecekleri korkusuyla, bölgedeki güvenlik konusunda son iki gün içinde çok sayıda nakliye şirketinin kendilerine ulaştığını söylüyor.
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Şangay'daki Çin Gemi Sahipleri Birliği ofis müdürü Zhao Qing-feng, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Afrika rotasına gitmeyi seçen gemilerin, ek güvenlik personeli almaları gerekeceğini söyledi.
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Bu arada, Hong Kong Yükleyiciler Konseyi başkanı Willy Lin, kriz sona ererse kargo gemilerini korumak için uluslararası bir donanma koalisyonunun getirilmesi gerekebileceğini söyledi.
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İngiltere merkezli denizcilik güvenliği danışmanlığı şirketi ARX Mouldings genel müdürü Joshua Hutchinson, The Independent'a gemilerin şu anki konumlarında bile 'açık hedef' olduğunu söyledi.
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GÜNLÜK KAYIP 10 MİLYAR DOLARA YAKIN
Petrol analiz firması Vortexa'ya göre 13 milyon varil ham petrol taşıyan on tanker bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Akabinde petrolün Avrupa'ya yolculuğu 15 gün gecikecek.
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Hâl böyle olunca petrol fiyatları da yükselecek. Geminin kanalı kapatmasından bir gün sonra bile fiyatlara yüzde 7 zam geldi.
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Ayrıca günlük yaklaşık 9,6 milyar dolar değerinde zarar oluştu. Axi stratejisti Stephen Innes “Ya kanal için kuyruğa girmek ya da Afrika'nın etrafında dolaşmak gerek. Ekstra yolculuk süresi mevcut boru hatlarındaki stoku azaltacak” dedi.
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DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU
Mısır’ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiriyor.
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Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.