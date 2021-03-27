Zararı dudak uçuklatıyor! Bu kez de korsan alarmıyla çalkalanıyor.... Büyük gün bugün...

TÜRKİYE’DEN YARDIM TEKLİFİ Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ’ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını’ açıklamıştı.