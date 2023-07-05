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ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Emekliye (SSK, Bağkur) zam farkı hangi ay ödenecek, ağustosta mı yatacak? İşte son gelişmeler...

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#Memur Ve Emekli Zam Farkı #Zamlı Memur Maaşı Ödeme Tarihi#Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 20:31

Memur ve emekli zam farkı ödeme tarihi 2023, son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile Memurların alacağı zam da belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zam ve buna ek olarak 8077 lira seyyanen zam yapılacağını ifade etti. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Son dakika haberine göre memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan Komisyonu'nda görüşülecek. Gözler şimdi memur ve emekli zam farkının ne zaman yatacağında. Peki, temmuz ayı memur emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Emekliye (SSK, Bağkur) zam farkı hangi ay yatacak? İşte, zamlı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında bilgiler.

1/4ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023 | Emekliye (SSK, Bağkur) zam farkı hangi ay ödenecek, ağustosta mı yatacak İşte son gelişmeler...

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusu günün öne çıkan konularından oldu. Memur ve emeklilerin alacakları zam farkı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmezken, refah payı ve seyyanen zamla beraber memur maaşlarının yatacağı tarih beklenmeye başlandı. Ancak henüz memur ve emekli maaşı ödeme tarihi hakkında bir açıklama gelmedi. Peki, memur ve emekli temmuz zammı hangi ay verilecek? İşte, ayrıntılar.

2/4EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Normal zamanda emekli maaşı ödemeleri şöyle;

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde maaşlarını alıyorlar.

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3/4ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen Zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zammın yanında 8077 lira da seyyanen zam yapılacağını söyledi. Memur Zammı ve ek vergilerle ilgili teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.Teklifin yasalaşmasının ardından memur zammı hesaplara geçecek.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu.

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