ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Emekliye (SSK, Bağkur) zam farkı hangi ay ödenecek, ağustosta mı yatacak? İşte son gelişmeler...

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusu günün öne çıkan konularından oldu. Memur ve emeklilerin alacakları zam farkı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmezken, refah payı ve seyyanen zamla beraber memur maaşlarının yatacağı tarih beklenmeye başlandı. Ancak henüz memur ve emekli maaşı ödeme tarihi hakkında bir açıklama gelmedi. Peki, memur ve emekli temmuz zammı hangi ay verilecek? İşte, ayrıntılar.