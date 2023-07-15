ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
Emekli maaşlarına %25’lik artışı öngören kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı. Zamlı SSK ve Bağ-Kur ile Emekli sandığı maaşlarının bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.
SSK emeklilerinin ödeme programı şu şekilde;
Tahsis numarasının sonu 9 olanlar her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının sonu 7 olanlar 18’inde,
Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19’unda,
Tahsis numarasının sonu 3 olanlar 20’sinde,
Tahsis numarasının sonu 1 olanlar ayın 21’inde maaşlarını alıyorlar.