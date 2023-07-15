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ZAMLI MAAŞLAR 2023 NE ZAMAN YATACAK? (Emekli-Memur) Seyyanen zamlı maaşlar Temmuz’da yatacak mı? Maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? SSK, Bağ-Kur, Memur ve Dul ve yetim aylığı ödeme tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak#2023 Memur Ve Emekli Zammı#Memur Ve Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 22:27

Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri, zamların kesinlik kazanması ile merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyonun üzerinde %25 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına ise seyyanen (8071 lira) zammın yanı sıra 17.55 oranında artış yapıldı. Memur ve emekli zammını içeren torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü ve ardından Meclis’te kabul edildi. Zamlı maaşların bu aya yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu oldu. SSK emeklilerine 17 ile 21’i arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre 25’i ve 28’i arasında alıyor. Memur maaşı ödemeleri ise ay ortasından itibaren ödeniyor. Emekli maaşlarının artmasıyla dul ve yetim aylığı ödemeleri de arttı. Bu sebeple yeni maaşların ödeme takvimi merak ediliyor. Peki 2023 zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? İşte, kalem kalem zamlı maaş ödeme tarihleri…

1/6ZAMLI MAAŞLAR 2023 NE ZAMAN YATACAK (Emekli-Memur) Seyyanen zamlı maaşlar Temmuz’da yatacak mı Maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlandı mı SSK, Bağ-Kur, Memur ve Dul ve yetim aylığı ödeme tarihleri



Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. Memur ve emekli zamları enflasyon oranına göre yılda iki kez zamlanıyordu. Temmuz ayında yapılan son artış ile birlikte memur maaşlarına enflasyonun yanında tüm kamu çalışanlarının yararlanacağı 8077 lira seyyanen zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyonun üzerinde %25 zam aldı. Torba yasa sadece zamları içermediğinden birçok konuda alınan yeni karar yasada yer alıyor. Zamlı maaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Maaş ödemelerini her ayın 15’inde alan memurlar için en az 1 hafta önceden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur gibi emeklilerin maaşları ise tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. Yapılan son artış kök maaşları kapsadığından maaşını en düşük 7.500 liradan alan emekliler zamdan yararlanamayacak. Torba yasayla birlikte ortalama memur maaşı 25 bin lira seviyesinde olurken en düşük memur maaşı 22 bin liraya kadar yükseldi. Peki Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimine ilişkin bilgiler…

2/6MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Temmuz ayı memur ve emekli zammını içeren torba yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından kanun teklifi Meclis’ten geçmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasaya göre emekli aylıklarına %25, memur maaşlarına ise %17.55 + seyyanen zam yapıldı.

Bunun yanı sıra torba yasada 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen covid-19 salgınındaki idari para cezaları iade edilecek. Ayrıca konut kira sınırını %25 olarak uygulanmaya devam edecek.

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3/6ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaş zammını içeren torba yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında memur maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu.

Memur maaşları normal şartlarda her ayın 15’inde yapılıyor. Zamlı maaşların Temmuz ayında hesaplara aktarılması bekleniyor. Ancak memur maaşları için bordroların en az 1 hafta öncesinden hazırlanmış olması gerektiğinden yetişmeyen maaşlar için ek bordro düzenlenmesi bekleniyor.

Zamlı memur maaşı ödeme tarihleri belli olduğunda detaylar haberimize eklenecektir.

4/6ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Emekli maaşlarına %25’lik artışı öngören kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı. Zamlı SSK ve Bağ-Kur ile Emekli sandığı maaşlarının bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

SSK emeklilerinin ödeme programı şu şekilde;

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar 18’inde,

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19’unda,

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar 20’sinde,

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar ayın 21’inde maaşlarını alıyorlar.

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5/6ZAMLI MAAŞLAR 2023 NE ZAMAN YATACAK (Emekli-Memur) Seyyanen zamlı maaşlar Temmuz’da yatacak mı Maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlandı mı SSK, Bağ-Kur, Memur ve Dul ve yetim aylığı ödeme tarihleri

Bağ-kur’lular için ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

6/6ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri emekli zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak.

Zamlı dul ve yetim maaşı ödeme takvimine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı sebebiyle dul ve yetim maaşları erkenden hesaplara aktarılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak zammının ardından dul ve yetim aylığı zam farkları 27 Ocak itibariyle hesaplara yatmıştı.

 

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