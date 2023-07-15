ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri emekli zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak.

Zamlı dul ve yetim maaşı ödeme takvimine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı sebebiyle dul ve yetim maaşları erkenden hesaplara aktarılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak zammının ardından dul ve yetim aylığı zam farkları 27 Ocak itibariyle hesaplara yatmıştı.