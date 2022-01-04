2022 emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte yeni SSK ve Bağkur emekli maaşlarının yatacağı tarih

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve Memur Emeklisi maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu.