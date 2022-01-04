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Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 09:05 | 

2022 emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte yeni SSK ve Bağkur emekli maaşlarının yatacağı tarih

Yeni emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih zam oranının belli olmasıyla beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. Peki, 2022 emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte yeni SSK ve Bağkur emekli maaşlarının yatacağı tarih

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Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve Memur Emeklisi maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu.
2EMEKLİ MAAŞLARIN YAPILACAM ZAM ORANI

EMEKLİ MAAŞLARIN YAPILACAM ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
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Zam oranının belli olması ardından "memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi.
4ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
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