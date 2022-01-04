2022 emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte yeni SSK ve Bağkur emekli maaşlarının yatacağı tarih
Yeni emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih zam oranının belli olmasıyla beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. Peki, 2022 emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte yeni SSK ve Bağkur emekli maaşlarının yatacağı tarih
Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve Memur Emeklisi maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu.
EMEKLİ MAAŞLARIN YAPILACAM ZAM ORANI
SSK ve Bağ-Kur’dan Emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
Zam oranının belli olması ardından "memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi.