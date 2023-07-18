ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2023: SSK-Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı sorgulama ekranı

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Zamlı emekli maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emekliler bankaların müşteri hizmetleriyle görüşecek maaşlarının zamlı olup olmadığını sorgulayabilirler.
Ayrıca akıllı cep telefonu bulunan emekliler telefonlarının mobil internet bankacılığı bölümünü kullanarak emekli aylığını sorgulayabilirler. Mobil bankacılık ile para transferi, fatura ödeme vb. işlemler gerçekleşebilir.
Emekli aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek için en basit yöntem şubelerdeki görevlilerden gerekli bilgileri almaktır. Ancak emekli aylığının zamlı olup olmadığını öğrenmek isteyenler maaş aldıkları bankalara göre müşteri hizmetlerinden gerekli bilgileri alabilirler. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;
Ziraat Bankası numarası: 0850 258 00 00
Halkbank numarası: 0850 222 0400
Vakıfbank numarası: 0850 222 0724
Garanti Bankası numarası: 444 0 333