ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2023: SSK-Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı sorgulama ekranı





Emekli maaşı zammında kök zam dikkate alındığından maaşını alt sınırdan alan emeklilere yeni bir artış yapılmadı. Son olarak Nisan ayında en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Aradaki fark ise Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinden karşılanıyordu. Maaş zammı Nisan ayında zam almayan 7.500 TL ve üzeri emeklileri kapsayacak. %25 zamlı maaşlarını bu ay alıp almayacağını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak emekli ve memur zammını içeren torba yasa teklifi TBMM’de görüşülüp kabul edildi. Emekli maaşlarına %25’lik zammı ön gören kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4A, 4B, 4C emeklileri ise yeni maaşların ödeme tarihini gündemlerine aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanacaklarda maaş zammından yararlanabilecek. Dileyen emekliler zamlı emekli maaşlarının yatıp yatmadığını şubeye gitmeden öğrenebilirler. Peki Zamlı emekli maaşları Temmuz’da yatacak mı? Yeni SSK, Bağ-Kur maaşları ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihlerine ilişkin bilgiler…