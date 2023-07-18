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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2023: SSK-Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Zamlı Emekli Maaşı#Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak#4A
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 10:03

Maaş zammı heyecanı yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşların ödeme takvimini merak ediyor. Normal şartlarda her yıl Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşları enflasyon oranına göre yeniden belirleniyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 4A, 4B, 4C emeklileri %19.55 oranında zam almıştı. Torba yasa teklifiyle beraber emekli maaş zammı oranı %25’e yükseltildi. Temmuz ayının ortaları gelirken emekli maaşı ödeme tarihleri de yaklaştı. Emekli aylıkları aldıkları banka şubelerinden maaşlarını çekmeye hazırlananlar ise SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre SSK Emeklilerine her ayın 17’si ile 21’i arasında yapılıyor. Bağ-Kur maaşları ise daha geç ödeniyor. Peki SSK Bağ-Kur 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşları ne zaman, bu ay yatacak mı? İşte, Zamlı emekli maaşı sorgulama yöntemi…

1/6ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2023: SSK-Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşları ne zaman yatacak Zamlı emekli maaşı sorgulama ekranı



Emekli maaşı zammında kök zam dikkate alındığından maaşını alt sınırdan alan emeklilere yeni bir artış yapılmadı. Son olarak Nisan ayında en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Aradaki fark ise Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinden karşılanıyordu. Maaş zammı Nisan ayında zam almayan 7.500 TL ve üzeri emeklileri kapsayacak. %25 zamlı maaşlarını bu ay alıp almayacağını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak emekli ve memur zammını içeren torba yasa teklifi TBMM’de görüşülüp kabul edildi. Emekli maaşlarına %25’lik zammı ön gören kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4A, 4B, 4C emeklileri ise yeni maaşların ödeme tarihini gündemlerine aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanacaklarda maaş zammından yararlanabilecek. Dileyen emekliler zamlı emekli maaşlarının yatıp yatmadığını şubeye gitmeden öğrenebilirler. Peki Zamlı emekli maaşları Temmuz’da yatacak mı? Yeni SSK, Bağ-Kur maaşları ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihlerine ilişkin bilgiler…

2/6ZAMLI EMEKLİ BAĞ-KUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI EMEKLİ BAĞ-KUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur’lular için emekli maaşı ödeme tarihleri tahsis numarasına göre değişkenlik gösteriyor. %25’lik emekli zammını içeren torba yasa teklifi Resmi Gazete’de yayımlandığından zamlı maaşların bu ay hesaplara yatması bekleniyor. Ödeme takvimi ise şu şekilde;

3/6ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2023: SSK-Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşları ne zaman yatacak Zamlı emekli maaşı sorgulama ekranı

Tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar 25 Temmuz’da,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz’da

Tahsis numarasının son rakamı 8,6 ve 4 olanlar 27 Temmuz’da,

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklileri 28 Temmuz’da maaşlarını alacak.

4/6ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2023: SSK-Bağ-Kur 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşları ne zaman yatacak Zamlı emekli maaşı sorgulama ekranı
5/6ZAMLI SSK MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU

ZAMLI SSK MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yine benzer şekilde SSK emeklilerinin zamlı maaşlarının bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre SSK emekli aylığı ödeme tarihleri şu şekilde;

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar 17 Temmuz Pazartesi günü

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar 18 Temmuz Salı günü

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19 Temmuz Çarşamba günü

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar 20 Temmuz Perşembe günü

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar 21 Temmuz Cuma günü maaşlarını alacak.

6/6EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Zamlı emekli maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emekliler bankaların müşteri hizmetleriyle görüşecek maaşlarının zamlı olup olmadığını sorgulayabilirler.

Ayrıca akıllı cep telefonu bulunan emekliler telefonlarının mobil internet bankacılığı bölümünü kullanarak emekli aylığını sorgulayabilirler. Mobil bankacılık ile para transferi, fatura ödeme vb. işlemler gerçekleşebilir.

Emekli aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek için en basit yöntem şubelerdeki görevlilerden gerekli bilgileri almaktır. Ancak emekli aylığının zamlı olup olmadığını öğrenmek isteyenler maaş aldıkları bankalara göre müşteri hizmetlerinden gerekli bilgileri alabilirler. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;

Ziraat Bankası numarası: 0850 258 00 00

Halkbank numarası: 0850 222 0400

Vakıfbank numarası: 0850 222 0724

Garanti Bankası numarası: 444 0 333

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