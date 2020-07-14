Ekonomi Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 03:46 , 14 Temmuz 2020 - 03:46

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi 2020: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı öncesinde zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih gündeme geldi. Açıklanan enflasyon oranlarıyla, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5,75 oranında yapılan zamlı maaşlar, temmuz ayında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı emekli maaşı için beklenen tarihi duyurdu. İşte, emekli maaş farklının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.