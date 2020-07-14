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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 03:46,

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi 2020: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı öncesinde zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih gündeme geldi. Açıklanan enflasyon oranlarıyla, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5,75 oranında yapılan zamlı maaşlar, temmuz ayında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı emekli maaşı için beklenen tarihi duyurdu. İşte, emekli maaş farklının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Emekli maaş farkının ödeneceği tarih beklenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri ödeneceği söyledi. Bakan Selçuk milyonlarca emeklinin beklediği zamlı temmuz maaşlarının da bu tarihlerde yatırılacağı aktardı. İşte, ayrıntılar.

2EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK
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EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

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Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

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Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

5KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

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