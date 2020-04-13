Zaman sanki tersine işledi

TÜRK SİNEMASININ TAÇLI GÜZELİ Onu, yıllar boyunca başarılı bir şekilde sürdürdüğü kariyeri süresince farklı kuşaklardan seyirci tanıdı. Hem sinemada hem de ekranda rol aldığı birçok yapımda canlandırdığı karakterlerle milyonlarca kişinin hafızasında yer etti. Hele o rollerden biri var ki asla unutulmadı. Türk sinemasının taçlı güzellerinden Nebahat Çehre'den söz ediyoruz.