Zaman sanki tersine işledi

Geçip giden zaman herkesi etkiler... Fakat Türk sinemasının ünlü yıldızının sanki bu konuda "dokunulmazlığı" varmış gibi. İlerleyen yaşına rağmen sanki geçip giden yıllar onda tam tersi bir etki yaratmış.
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1
KİM BU ÜNLÜ?
Böyle ilk bakışta tanıdınız mı Yeşilçam'ın ve ekranların en ünlü yıldızlarından birini.
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TÜRK SİNEMASININ TAÇLI GÜZELİ
Onu, yıllar boyunca başarılı bir şekilde sürdürdüğü kariyeri süresince farklı kuşaklardan seyirci tanıdı. Hem sinemada hem de ekranda rol aldığı birçok yapımda canlandırdığı karakterlerle milyonlarca kişinin hafızasında yer etti. Hele o rollerden biri var ki asla unutulmadı. Türk sinemasının taçlı güzellerinden Nebahat Çehre'den söz ediyoruz.
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AŞK-I MEMNU'NUN FİRDEVS HANIM'I
Eski Türkiye güzellerinden olan Nebahat Çehre'nin unutulmaz bir kompozisyon çizdiği Aşk-ı Memnu dizisi tekrar Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Türk TV tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Halit Ziya Uşaklığil uyarlaması dizide Firdevs Hanım'ı oynuyor Nebahat Çehre.
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HIZLA YÜKSELEN BİR KARİYER
Biz de bu noktadan yola çıkarak, yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin kariyerine ve geçirdiği değişime bir göz atalım.
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15 YAŞINDA TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ
15 Mart 1945'te Samsun'da dünyaya gelen Nebahat Çehre 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Çehre, henüz 15 yaşındayken Türkiye Güzeli tacını giydi. Ondan sonra da sinema kariyerine başladı.
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SİNEMAYA 1961 YILINDA BAŞLADI
Çehre, ilk olarak 1961 tarihli Yaban Gülüm adlı filmle sinema kariyerine başladı. Daha sonra hayatını bir kez daha değiştiren 1964 tarihli Kamalı Zeybek filminde kamera karşısına geçti.
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GÜNEY İLE EVLİLİK
Bu filmde tanıştığı Yılmaz Güney ile 1967 yılında evlendi. Bu evlilik süresince kameralardan uzak kaldı. Fakat boşandıktan sonra tekrar oyunculuğa döndü.
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İKİNCİ EVLİLİK DE YÜRÜMEDİ
1976 yılında Galatasaraylı futbolcu Yavuz Demir ile ikinci evliliğini yaptı. Üç yıl sonra bu evlilik de bitti.
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70'LERDE SİNEMADAN UZAKLAŞTI
Çehre, 1970'lere kadar çok sayıda filmde rol aldı. Ancak bu dönemde başlayan erotik film furyasında sinemadan uzaklaştı.
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'HANİ O BÜKLÜM BÜKLÜM...'
Birçok meslektaşı gibi sahnelerdeydi Çehre de o dönemde. Bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm ile bir anda sahnede de kendini kanıtladı.
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TV SERÜVENİ
Nebahat Çehre, daha sonra TV dizileri için kamera karşısına geçmeye başladı. Özellikle de 2000'lerde birçok dizide rol aldı.
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UNUTULMAZ FİRDEVS HANIM
Haziran Gecesi, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda oynadı. Fakat 2000'li yıllarda en çok ses getiren dizisi Aşk-ı Memnu oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan bu dizideki Firdevs Hanım rolü onu genç kuşaklara da tanıttı.