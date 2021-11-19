Zaman Çarkı dizisi başladı mı, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Zaman Çarkı dizisinin konusu ve oyuncuları

Zaman Çarkı serisi hakkında Zaman Çarkı, Robert Jordan'ın 15 ciltlik ve yaklaşık 10.000 sayfalık külliyatıdır.



Zaman Çarkı bir başka dünyanın döngüsel tarihindeki bir çağı anlatır. İyi ve kötü arasındaki sonu gelmeyen savaş tekrar başlamak üzeredir. Dünyayı ele geçirmeye çalışan Shai'tan (karanlık varlık), asırlar süren topyekûn bir savaş sonunda Lews Therin Telamon liderliğindeki erkek Aes Sedai 'ler tarafından bir "zindana" hapsedilir ve zindanı mühürlenir. Shai'tan, hapsedilmeden önce, erkek Aes Sedai'lerin gücünün kaynağı olan saidin'i "lekeler" ve ilerleyen günlerde hepsinin delirmesine ve muhteşem güçleriyle yeryüzünün şeklini değiştirecek ölçüde yıkımlar yapmalarına sebep olur. Binlerce yıl sonra küçük bir köyde, sıradan bir delikanlı olan Rand'ın ve arkadaşlarının hayatı korkunç yaratıkların (Gölgedölleri) saldırısı ve onları kurtaran Moraine tarafından sonsuza kadar değişir. Rand, Lews Therin Telamon'un yeniden bedenlenmesidir (Yenidendoğan Ejder) ve Karanlık Varlık serbest kaldığında onunla savaşmaya yazgılıdır. Arkadaşları Matrim Cauthon ve Perrin Aybara'da kırılıştan önceki kişilerin yeniden bedenlenmesinden etkilenmiştir.



Seri boyunca Rand'ın çobanlıktan dünyanın kurtarıcısı ve yıkıcısı olan Yenidendoğan Ejder'e dönüşümü ve dünyayı da beraberinde de dönüştürmesi anlatılır. Karakterler sayıca kalabalık, detaylı ve kendi içinde bir bütündür. Her birinin zihinlerinden geçenler ve dönüşümleri didik didik edilir. Toplum yaşamı, tarihinden giyim-kuşamına, davranış tarzından mimarisine kadar detaylarıyla tasvir edilir.



Serinin 14'üncü ve son kitabı "A Memory of Light" (Işığın Anısı) İngilizce olarak 8 Ocak 2013'te yayımlanmıştır.