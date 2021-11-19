Zaman Çarkı dizisi başladı mı, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Zaman Çarkı dizisinin konusu ve oyuncuları
Robert Jordan’ın aynı adlı roman serisinden uyarlanan Zaman Çarkı dizisi sosyal medya trendleri arasına girdi. Dizinin yaratıcılığını Rafe Judkins üstleniyor. Kadınlardan kurulu bir organizasyonun üyesi olan Moiraine’in maceralarını işleyen Zaman Çarkı, Agents of S.H.I.E.L.D.’da imzası bulunan Rafe Judkins tarafından hayata geçiriliyor. Peki, Zaman Çarkı dizisi başladı mı, hangi kanalda yayınlanacak?
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Robert Jordan'ın aynı isimli fantastik serisinden uyarlanan Zaman Çarkı dizisi dizi severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda ise Rosamund Pike, Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Pasha Bocarie, Barney Harris, Johann Myers, David Sterne, Marcus Rutherford ve daha birçok isim bulunuyor.
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Zaman Çarkı dizisi ilk sezonu 19 Kasım Cuma günü Amazon Prime ekranlarında yerini alacak. İlk sezon sekiz bölümden oluşacak. Ayrıca sekiz bölümden oluşacak 2. Sezon, Amazon tarafından onaylandı.
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Zaman Çarkı serisi hakkında
Zaman Çarkı, Robert Jordan'ın 15 ciltlik ve yaklaşık 10.000 sayfalık külliyatıdır.
Zaman Çarkı bir başka dünyanın döngüsel tarihindeki bir çağı anlatır. İyi ve kötü arasındaki sonu gelmeyen savaş tekrar başlamak üzeredir. Dünyayı ele geçirmeye çalışan Shai'tan (karanlık varlık), asırlar süren topyekûn bir savaş sonunda Lews Therin Telamon liderliğindeki erkek Aes Sedai 'ler tarafından bir "zindana" hapsedilir ve zindanı mühürlenir. Shai'tan, hapsedilmeden önce, erkek Aes Sedai'lerin gücünün kaynağı olan saidin'i "lekeler" ve ilerleyen günlerde hepsinin delirmesine ve muhteşem güçleriyle yeryüzünün şeklini değiştirecek ölçüde yıkımlar yapmalarına sebep olur. Binlerce yıl sonra küçük bir köyde, sıradan bir delikanlı olan Rand'ın ve arkadaşlarının hayatı korkunç yaratıkların (Gölgedölleri) saldırısı ve onları kurtaran Moraine tarafından sonsuza kadar değişir. Rand, Lews Therin Telamon'un yeniden bedenlenmesidir (Yenidendoğan Ejder) ve Karanlık Varlık serbest kaldığında onunla savaşmaya yazgılıdır. Arkadaşları Matrim Cauthon ve Perrin Aybara'da kırılıştan önceki kişilerin yeniden bedenlenmesinden etkilenmiştir.
Seri boyunca Rand'ın çobanlıktan dünyanın kurtarıcısı ve yıkıcısı olan Yenidendoğan Ejder'e dönüşümü ve dünyayı da beraberinde de dönüştürmesi anlatılır. Karakterler sayıca kalabalık, detaylı ve kendi içinde bir bütündür. Her birinin zihinlerinden geçenler ve dönüşümleri didik didik edilir. Toplum yaşamı, tarihinden giyim-kuşamına, davranış tarzından mimarisine kadar detaylarıyla tasvir edilir.
Serinin 14'üncü ve son kitabı "A Memory of Light" (Işığın Anısı) İngilizce olarak 8 Ocak 2013'te yayımlanmıştır.