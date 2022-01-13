Ekonomi Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 00:03 | 13 Ocak 2022 - 00:03

Zam farkı ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli maaşları ayın kaçında ödenecek? İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihi

Zam farkının ne zaman yatacağı, memur ve memur emeklisi vatandaşlara verilen zam miktarının belli olmasının ardından gündeme geldi. Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı ile birlikte zam oranı belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Peki, memur ve emekli zam farkı ne zaman ayın kaçında yatırılacak? İşte, 2022 ocak ayı memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri.