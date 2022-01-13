Zam farkı ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli maaşları ayın kaçında ödenecek? İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihi
Zam farkının ne zaman yatacağı, memur ve memur emeklisi vatandaşlara verilen zam miktarının belli olmasının ardından gündeme geldi. Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı ile birlikte zam oranı belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Peki, memur ve emekli zam farkı ne zaman ayın kaçında yatırılacak? İşte, 2022 ocak ayı memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri.
Memur ve emekli maaşları ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre yükseldi. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar. Milyonların merakla beklediği zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.