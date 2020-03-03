Zalim İstanbul 33. bölüm izle | Zalim İstanbul son bölüm tam ve kesintisiz izle

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.