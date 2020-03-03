Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 09:18,
Zalim İstanbul 33. bölüm izle | Zalim İstanbul son bölüm tam ve kesintisiz izle
Kanal D'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim İstanbul'da dün ekranlara gelen son bölümde heyecan yine doruktaydı. Sevilen dizinin 2 Mart'ta yayınlanan bölümünde Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez hale geldi. Dizinin hemen ardından son bölümü internete izlemek için araştırmalar hız kazandı. İşte, Zalim İstanbul'un 33. bölümü...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un yayınlanan 33. bölümünü, çeşitli nedenlerle televizyon başında takip edemeyen diziseverlerler, yeni günle birlikte internetten diziyi izlemek için sorgulmaya başladı. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...
Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır.
Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.
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