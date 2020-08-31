Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy hakkında bilgiler

Türk televizyon sunucusu Zahide Yetiş Arısoy, 7 Temmuz 1979 tarihinde Viyana’da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çocuk yaşlarda TRT’de seslendirmeler yaptı.



İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.



TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.