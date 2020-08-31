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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 10:14 | 

Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy hakkında bilgiler

Zahide Yetiş’in yeni projesi belli oldu. Kanal D’nin sunuculuğunu Zahide Yetiş’in yaptığı yeni programı ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 12.45’de izleyici ile buluşacak. Peki, Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında? Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy hakkında bilgiler…

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Türk televizyon sunucusu Zahide Yetiş Arısoy, 7 Temmuz 1979 tarihinde Viyana’da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çocuk yaşlarda TRT’de seslendirmeler yaptı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

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Türk televizyon sunucusu Zahide Yetiş Arısoy, 7 Temmuz 1979 tarihinde Viyana’da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Çocuk yaşlarda TRT’de seslendirmeler yaptı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

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Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri Show TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

4ZAHİDE YETİŞİN EŞİ KİM
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ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ KİM?

Güzel sunucu, 2014 yılında Paris'te iş adamı Cem Arısoy'la dünya evine girmişti.Ardından Türkiye'ye gelerek, sunduğu programda canlı yayında kına yakmıştı.Bu duygu dolu anlarda hem seyirciler hem de Yetiş'in annesi Ayten Hanım gözyaşlarını tutamamıştı.2018 yılında oğlu Aras Arısoy’u dünyaya getiren Zahide Yetiş, hamilelik haberini canlı yayında şu sözlerle vermişti.

"Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim."

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