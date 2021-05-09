Zafer Günü kutlamalarında Putin'den net mesaj!

Sovyetler Birliği'nin (SSCB), İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaları başkent Moskova'da yapıldı. Putin, yaptığı açıklamada Rusya'nın çıkarlarını 'sert şekilde' savunacağının altını çizdi.
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Günlerdir hazırlık yapan Rus ordusu, bugün başkent Moskova'da Putin'in katılımıyla zafer günü askeri geçit töreni düzenledi.
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Rus jetleri Moskova semalarında uçarken, onlara helikopterler eşlik etti. Her yıl olduğu gibi binlerce asker Kızıl Meydan'da yürüdü.
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Yapılan resmi açıklamaya göre, geçit törenine 12 bin asker, 190 askeri araç, 76 uçak ve helikopter katıldı.
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Savaş uçakları arasında Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman, Su-35, Su-34, MiG-29, Su-30SM,Ilyushin IL-76MD gibi jetler yer aldı.
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Karada ise T-72 B3, T-34, T-80BVM gibi tankların yanı sıra Rus üretimi birçok füze sistemi geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızıl Meydan'daydı.
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Geçit töreninde Rusya'nın hava savunma sistemi S-400 de yer aldı.
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PUTİN'DEN NET MESAJ
Törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın çıkarlarını 'sert şekilde' savunacağının altını çizdi.
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Putin açıklamasında 'Rusya sürekli olarak uluslararası hukuku savunuyor. Aynı zamanda halkımızın güvenliğini sağlamak için ulusal çıkarlarımızı sıkı bir şekilde savunacağız' ifadelerini kullandı.
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Rus lider açıklamasında, 'Sovyet halkı kutsal yeminini tuttu, vatanı savundu ve Avrupa ülkelerini kara vebadan kurtardı' dedi.
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Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği ve 2. Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanıyor.
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İlk geçit töreni, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Moskova'da 24 Haziran 1945'te düzenlenmişti.
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Sovyet ülkelerinden yaklaşık 26 milyon kişi, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti.