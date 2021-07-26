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Gündem
Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 10:41 | 

'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi

İstanbul Sarıyer'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan kişi, esnaf Ali Yavuz'dan 490 lira borç para istedi. Dolandırılacağını anlayan Yavuz, iş yerine gelen bu kişiye tepki gösterdi. Kendisini bekleyen taksiye binerek uzaklaşan kişinin iş yerine gelmesi ile taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Ali Yavuz, "Ben memurum, ben zabıta müdürüyüm, ben şuyum' diyerek insanları kandırmasınlar. Kimse bunlara kanıp mağdur olmasın" dedi.

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