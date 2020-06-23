Zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? Çankaya Belediyesi zabıta alımı yapıyor

Zabıta alımı başvuru şartları araştırılan konular arasında yerini aldı. Çankaya Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tarafından yapılan açıklamada adayların başvuru belgelerini 23.06.2020 Salı gününden 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar teslim etmelerini gerektiği duyuruldu. Yayımlanan ilan içerisinde genel ve özel şartların neler olduğu açıklandı. İşte konu ile ilgili detaylar...