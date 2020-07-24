Z kuşağı nedir, kimdir? İşte Z kuşağının özellikleri ve yaş aralığıyla ilgili bilgiler

Belli bir yıl aralığından doğan nesli temsil eden Z kuşağı teknoloji ile iç içe oldukları için 'internet kuşağı' olarak da adlandırılıyor. Bazı kaynaklar Z kuşağı için 1996 yılı ve sonrasında doğanları nitelendirirken, bazı kaynaklar ise 2000 yılı itibariyle doğan nesli tanımlıyor. Pek çok yazılım, bilgisayar, tabletler ve en önemlisi ise neslin önüne geçmiş olan akıllı telefonlar Z kuşağında yer alıyor.