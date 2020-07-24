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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 19:05,

Z kuşağı nedir, kimdir? İşte Z kuşağının özellikleri ve yaş aralığıyla ilgili bilgiler

Z kuşağı nedir? Genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkemizde Z kuşağının yükselme oranı artarken, Z kuşağının anlamı gündemde yer almaya devam ediyor. Genel olarak milenyumda doğan bireyler için tanımlansa da Z kuşağı 90'lı yılların ortaları ve sonrasında doğan kişileri temsil ediyor. Gelişen teknolojinin içerisinde büyüyen Z kuşağı Google kuşağı olarak da biliniyor. İşte, Z kuşağının özellikleri ve yaş aralığı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Belli bir yıl aralığından doğan nesli temsil eden Z kuşağı teknoloji ile iç içe oldukları için 'internet kuşağı' olarak da adlandırılıyor. Bazı kaynaklar Z kuşağı için 1996 yılı ve sonrasında doğanları nitelendirirken, bazı kaynaklar ise 2000 yılı itibariyle doğan nesli tanımlıyor. Pek çok yazılım, bilgisayar, tabletler ve en önemlisi ise neslin önüne geçmiş olan akıllı telefonlar Z kuşağında yer alıyor.

2Z KUŞAĞI NEDİR
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Z KUŞAĞI NEDİR?

Bazı kaynaklar içerisinde 1996 senesinden itibaren gösterilse bile Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. Teknolojinin kucağında doğan bu neslin ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırıldığı söylenebilir. Oldukça iyimser olan bu kuşak, çok fazla hırslı olmasalar da kişisel hırslarına düşkündürler. 21. Yüzyılın ilk nesli olan bu kuşak, teknolojinin ilerlemesinden ötürü diğer kuşaklar göre daha uzun yaşayabilirler.

3Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ
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Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ

Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmemektedir. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir.

Bununla beraber ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

4Z KUŞAĞI YAŞ ARALIKLARI
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Z KUŞAĞI YAŞ ARALIKLARI

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

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-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak

-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek

-Kendi kendini yönlendirebilmek

-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek

-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek

-Daha zeki olmak

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