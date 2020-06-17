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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 10:16,

Yüzyılın yakışıklısı 2020: Saçlar gri, artık gözlüklerle görüyor

Bir zamanlar "yüzyılın yakışıklısı" unvanını taşıyordu. Herkes gibi geçip giden zamandan o da nasibini aldı. Artık koyu renk ve gür saçları griye dönüştü, etrafı da gözlük yardımıyla görüyor.

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1YALNIZ BAŞINA YEMEĞE ÇIKTI
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YALNIZ BAŞINA YEMEĞE ÇIKTI

Ülkesi Fransa'da adını duyurduktan sonra Hollywood'a adım atan ve kariyer basamaklarını orada tırmanan Olivier Martinez, yalnız başına çıktığı öğle yemeğinde görüntülendi.

2SPOR GİYİM
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SPOR GİYİM

Koyu mavi üzerine beyaz çizgili bir eşofman altı, spor ayakkabılar ve bir tişört giyen 54 yaşındaki Martinez, gittiği restoranda önce yemeğini yedi.

3BİR KÖŞEYE ÇEKİLDİ
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BİR KÖŞEYE ÇEKİLDİ

Ardından da kahvesini aldı ve masadan kalkarak restoranın bahçesindeki sakin bir köşeye çekildi. Ipad'ini açan Martinez, uzun süre işleriyle ilgilendi.

4HALLE BERRY İLE OLAYLI İLİŞKİ
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HALLE BERRY İLE OLAYLI İLİŞKİ

Olivier Martinez, Oscar ödüllü yıldız Halle Berry ile yaşadığı olaylı ilişki, evliliği ve boşanması ile uzun süre gündemde kalmıştı. Martinez, Berry ile henüz flört ettiği sırada güzel yıldızın eski sevgilisi Gabriel Aubry ile yumruk yumruğa kavga etmişti.

5YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
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YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Kanadalı model Gabriel Aubry, Halle Berry'den olan kızı Nahla'nın velayetini almak istemişti. Aubry, küçük kızının eski sevgilisi Berry ve onun yeni sevgilisi Martinez ile birlikte yaşamasını istememişti. Bu sebeple başlayan gerilim Martinez ve Aubry'nin yumruk yumruğa kavga etmesine kadar uzanmıştı.

6SINIR DIŞI EDİLECEKTİ
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SINIR DIŞI EDİLECEKTİ

 Kanadalı olan Aubry ile Fransız Martinez, ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

7EVLİLİK KISA SÜRDÜ
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Daha sonra evlenen Berry ve Martinez, Maceo adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu. Fakat evlilikleri uzun sürmedi ve boşandılar. 

8VELAYET ANNESİNDE KALDI
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VELAYET ANNESİNDE KALDI

Bundan sonra da aralarında velayet yüzünden sorun çıktı. Olivier Martinez bir ara oğlu Maceo'yu Fransa'ya götürmek istemiş bu da Berry ile aralarını aşmıştı. Ancak sonunda Halle Berry, oğlunun velayetini de aldı.

9ÜNLÜLERLE AŞK YAŞADI
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ÜNLÜLERLE AŞK YAŞADI

Olivier Martinez, Halle Berry'nin yanı sıra Miro Sorvino, Mylie Minogue gibi ünlülerle yaşadığı birlikteliklerle de konuşulmuştu.

10SADAKATSİZ DÖNÜM NOKTASI OLDU
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"SADAKATSİZ" DÖNÜM NOKTASI OLDU

Martinez, mesleki anlamda William Shakespeare'den uyarlanan 2000 yapımı Before Night Falls filmi ile sivrildi. Diane Lane ve Richard Gere ile başrolü paylaştığı 2002 yapımı Unfaithful ile de unutulmazlar arasına girdi.

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