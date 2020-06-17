Yüzyılın yakışıklısı 2020: Saçlar gri, artık gözlüklerle görüyor
Bir zamanlar "yüzyılın yakışıklısı" unvanını taşıyordu. Herkes gibi geçip giden zamandan o da nasibini aldı. Artık koyu renk ve gür saçları griye dönüştü, etrafı da gözlük yardımıyla görüyor.
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YALNIZ BAŞINA YEMEĞE ÇIKTI
Ülkesi Fransa'da adını duyurduktan sonra Hollywood'a adım atan ve kariyer basamaklarını orada tırmanan Olivier Martinez, yalnız başına çıktığı öğle yemeğinde görüntülendi.
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SPOR GİYİM
Koyu mavi üzerine beyaz çizgili bir eşofman altı, spor ayakkabılar ve bir tişört giyen 54 yaşındaki Martinez, gittiği restoranda önce yemeğini yedi.
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BİR KÖŞEYE ÇEKİLDİ
Ardından da kahvesini aldı ve masadan kalkarak restoranın bahçesindeki sakin bir köşeye çekildi. Ipad'ini açan Martinez, uzun süre işleriyle ilgilendi.
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HALLE BERRY İLE OLAYLI İLİŞKİ
Olivier Martinez, Oscar ödüllü yıldız Halle Berry ile yaşadığı olaylı ilişki, evliliği ve boşanması ile uzun süre gündemde kalmıştı. Martinez, Berry ile henüz flört ettiği sırada güzel yıldızın eski sevgilisi Gabriel Aubry ile yumruk yumruğa kavga etmişti.
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YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Kanadalı model Gabriel Aubry, Halle Berry'den olan kızı Nahla'nın velayetini almak istemişti. Aubry, küçük kızının eski sevgilisi Berry ve onun yeni sevgilisi Martinez ile birlikte yaşamasını istememişti. Bu sebeple başlayan gerilim Martinez ve Aubry'nin yumruk yumruğa kavga etmesine kadar uzanmıştı.
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SINIR DIŞI EDİLECEKTİ
Kanadalı olan Aubry ile Fransız Martinez, ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Daha sonra evlenen Berry ve Martinez, Maceo adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu. Fakat evlilikleri uzun sürmedi ve boşandılar.
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VELAYET ANNESİNDE KALDI
Bundan sonra da aralarında velayet yüzünden sorun çıktı. Olivier Martinez bir ara oğlu Maceo'yu Fransa'ya götürmek istemiş bu da Berry ile aralarını aşmıştı. Ancak sonunda Halle Berry, oğlunun velayetini de aldı.
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ÜNLÜLERLE AŞK YAŞADI
Olivier Martinez, Halle Berry'nin yanı sıra Miro Sorvino, Mylie Minogue gibi ünlülerle yaşadığı birlikteliklerle de konuşulmuştu.
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"SADAKATSİZ" DÖNÜM NOKTASI OLDU
Martinez, mesleki anlamda William Shakespeare'den uyarlanan 2000 yapımı Before Night Falls filmi ile sivrildi. Diane Lane ve Richard Gere ile başrolü paylaştığı 2002 yapımı Unfaithful ile de unutulmazlar arasına girdi.