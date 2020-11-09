Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 09:55 |
Yüzüne tükürüp yoluna devam etti
Diyarbakır'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş., "Ben onun önünden çekilmeye çalıştım, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım ve korktum, benimle hiç konuşmadı" dedi. Ailesi de N.Ş.'nin yüzüne tükürdüğü iddia edilen genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.