Pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi olarak anÄ±lan 61 yaÅŸÄ±ndaki Madonna, Londra konserinden sonra objektiflere takÄ±ldÄ±. Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlara bÃ¼rÃ¼nen Madonna, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemek iÃ§in koÅŸar adÄ±m aracÄ±na geÃ§se de yine de fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesini Ã¶nleyemedi.
2
YÃœZÃœNDEKÄ° ÅžÄ°ÅžLÄ°KLER MERAK UYANDIRDI
Madonna'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise hayranlarÄ±nÄ± hem meraklandÄ±rdÄ± hem endiÅŸelendirdi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸiÅŸliÄŸi, Ã¶zellikle de bir tarafÄ±nÄ±n diÄŸerine gÃ¶re daha ÅŸiÅŸkin durmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
3
SÃœREKLÄ° ESTETÄ°K
Kimine gÃ¶re bunun sebebi Madonna'nÄ±n yÄ±llardÄ±r sÄ±k sÄ±k yÃ¼zÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik mÃ¼dahaleler. Konserden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yeni bir uygulama yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â
4
SÄ°METRÄ° BOZULDU
SÃ¼rekli botoks, dolgu ve yÃ¼z kaldÄ±rma gibi uygulamalardan sonra Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n simetrisinin bozulduÄŸu, ÅŸiÅŸlikler meydana geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de Madonna ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor ve yÃ¼zÃ¼ndeki ÅŸiÅŸlikler de bunun gÃ¶stergesi.
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ARDI ARDINA KONSER Ä°PTALLERÄ°
Madonna, son birkaÃ§ haftadÄ±r konser iptalleriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ABD'deki Ã¼Ã§ konserini iptal etti: Sonra da Portekiz'in baÅŸkenti Lizbon'da vereceÄŸ konsere sadece 45 dakika kalmÄ±ÅŸken onu da iptal ettiÄŸini duyurdu.
6
SAÄžLIK SORUNLARI
Bu iptallere gerekÃ§e olarak saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶steren Madonna, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu, konserlerini hangi hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden iptal ettiÄŸini ise belirtmemiÅŸti.
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BACKGRID UK
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