SÄ°METRÄ° BOZULDU SÃ¼rekli botoks, dolgu ve yÃ¼z kaldÄ±rma gibi uygulamalardan sonra Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n simetrisinin bozulduÄŸu, ÅŸiÅŸlikler meydana geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de Madonna ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor ve yÃ¼zÃ¼ndeki ÅŸiÅŸlikler de bunun gÃ¶stergesi.