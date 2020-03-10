Son bakış: Küskün ayrıldılar

TÜM AİLE BİR ARADA 31 Mart'ta resmi olarak ayrılıkları gerçekleşecek olan Prens Harry ve Meghan Markle düne kadar etkinliklere ya birlikte ya da solo olarak katılmışlardı. Son ve en önemli görevleri ise onları ailenin geri kalanıyla bir araya getirdi. Tüm aile Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) için Westminster Abbey'de buluştu. Uzun zaman sonra tüm aile ile tekrar bir araya gelen Prens Harry ile Meghan Markle ise törene damgasını vurdu. Bunun tek nedeni son kez böyle bir göreve katılıyor olmaları değildi üstelik!