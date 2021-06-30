Yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler
İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Peki, yüzme havuzları ne zaman açılacak?
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Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. İşte, en son gelişmeler...
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Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.
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Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.