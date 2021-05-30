Yüzme havuzları ne zaman açılacak? Havuzlar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte en son bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mayıs Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor. En çok merak edilen konulardan biri de yüzme havuzlarının akıbeti olacak. Peki, yüzme havuzları ne zaman açılacak?
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Haziran ayına kısa bir süre kalması ve havaların yaz mevsimi değerlerine çıkması ile vatandaşların yüzme havuzlarına ilgisi arttı. Ancak koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen yüzme havuzları hizmet veremiyor. Vatandaşlar ve işletme sahipleri ile çalışanlar ise bu işletmeler için yeniden faaliyet kararına odaklandı. İşte, "Yüzme havuzları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
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Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.
Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile yüzme havuzlarının da açılması planlanıyor.
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BAKANLAR KURULU KARAR VERECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.
Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.
Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.
Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.