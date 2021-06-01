Yüzme havuzları açıldı mı? Genelgede yer aldı

Yüzme havuzları için karar verildi. Haziran ayına kısa bir süre kalması ve havaların yaz mevsimi değerlerine çıkması ile vatandaşların yüzme havuzlarına ilgisi arttı. Ancak koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen yüzme havuzları hizmet veremiyor. Vatandaşlar ve işletme sahipleri ile çalışanlar ise bu işletmeler için yeniden faaliyet kararına odaklandı. İşte, "Yüzme havuzları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...



