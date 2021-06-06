Yüzdelik dilim nedir, nasıl kullanılır? İşte geçen yılın LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercihlerini gerçekleştirebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.