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GeriGündem Yüzdelik dilim nedir, nasıl kullanılır? İşte geçen yılın LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
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Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 07:35 | 

Yüzdelik dilim nedir, nasıl kullanılır? İşte geçen yılın LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler "eokul.meb.gov.tr" üzerinden açıklanıyor. LGS taban puanları her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Peki, yüzdelik dilim nedir, nasıl kullanılır? İşte geçen yılın LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

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2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercihlerini gerçekleştirebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

2YÜZDELİK DİLİM NEDİR

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

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Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

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Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

LİSE TABAN PUANLARI-TIKLAYINIZ

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