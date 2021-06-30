Yüzdelik dilim nedir? LGS’de yüzdelik dilim ne için kullanılır?
Yüzdelik dilim özellikle LGS sınavlarıyla birlikte gündeme geliyor. LGS’ye katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuç belgeleri üzerinde Türkiye geneli ve iller bazında yüzdelik dilimlerini ve puanlarını görebilecek. Peki, Yüzdelik dilim nedir? LGS’de yüzdelik dilim ne için kullanılır?
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.
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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu ve takvimi de açıklanıyor.
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Kılavuzda sınavla öğrenci alan liselerin bilgileri ve tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmesi amacıyla geçen yılın yüzdelik dilimleriyle ilgili bilgiler yer alıyor.