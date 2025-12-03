×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yüzde 80 düştü: 11 yıl sonra ortaya çıktı! Bölge halkı tedirgin

Güncelleme Tarihi:

#Alaköprü Barajı#Kuraklık#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 11:49

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Alaköprü Barajı'nda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle su yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı. 11 yıl önce baraja gömülen köy evleri ve cami tamamen ortaya çıktı.