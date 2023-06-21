Yüzde 25 kira artış oranı uzatıldı mı? Yeni dönemde kiracı-ev sahibi yasal hakları hakkında detaylı bilgiler

Kiraya yüzde 25 zam sınırının ne zaman biteceği, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı devreye girmişti. 1 Temmuz 2023’te sona ermesi beklenen kira zammı sınırlaması için son dakika açıklama geldi. Adalet Bakanı Tunç kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını belirterek, merak edilen "Kira artış sınırı uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek? Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.