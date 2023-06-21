×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Yüzde 25 kira artış oranı uzatıldı mı? Yeni dönemde kiracı-ev sahibi yasal hakları hakkında detaylı bilgiler

Güncelleme Tarihi:

#Kira#Kira Uzatıldı Mı#Yüzde 25 Kira Uzatıldı Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 12:50

Kira zammı sınırlaması son dakika haberler ile takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı düzenlemesiyle 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacağı bildirilmişti. Fahiş fiyatlar nedeniyle devreye alınan kiraya yüzde 25 zam sınırı için Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Tunç: "Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor, süre uzatılacak." dedi. Öte yandan ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Peki, kira zam sınırlaması uzatılacak mı, devam ediyor mu? İşte, ayrıntılar.

1/6Yüzde 25 kira artış oranı uzatıldı mı Yeni dönemde kiracı-ev sahibi yasal hakları hakkında detaylı bilgiler

Kiraya yüzde 25 zam sınırının ne zaman biteceği, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı devreye girmişti. 1 Temmuz 2023’te sona ermesi beklenen kira zammı sınırlaması için son dakika açıklama geldi. Adalet Bakanı Tunç kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını belirterek, merak edilen "Kira artış sınırı uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, kira zammı sınırlaması ne zaman bitecek? Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/61. Yeni zam sınırı dönemi ne zaman başlayacak, nasıl uygulanacak

1. Yeni zam sınırı dönemi ne zaman başlayacak, nasıl uygulanacak?

Kiraya zam TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılıyordu. Örneğin son açıklanan oran yüzde 63.72 oldu. Ancak geçen yıl yapılan düzenleme ile tavan zam oran belirlendi ve “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” denildi. Önümüzdeki günlerde yasalaşacak düzenleme ile sürenin bir yıl daha uzaması bekleniyor. Bu durumda temmuz ve sonrasındaki aylarda sözleşme yenileme döneminde konut kirasında yıllık artış yüzde 25 olacak. (Farklı bir oran belirlenmezse) Yani son enflasyon rakamlarını baz aldığımızda 3 bin lira olan kira 4 bin 912 bin liraya çıkacakken, sınırlama ile 3 bin 750 lira olabilecek.

3/62. Ev sahibi ara zam isteyebilir mi

2. Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?

Kira sınırından sonra kimi ev sahipleri yüzde 25’i yeterli bulmadığı için ara zam istemeye başladı. Kiracısı ile yeni rakam için uzlaşanlar da ‘ilk 6 ay için bu rakam’ pazarlığına girdi. Ancak kirada ara zam istenilmesi yasal değil. Kiraya zam yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılır.

4/63. 5 yılı dolduran kiracılar için süreç nasıl ilerleyecek

3. 5 yılı dolduran kiracılar için süreç nasıl ilerleyecek?

Mevcut sistemde ev sahibi 5 yılı dolduran kiracısı için kira tespit davası açabiliyor. Bu yolla ‘kira bedeli düşük kaldı, mahkemece yeniden belirlensin’ diyor. Hukukçular uzun süren dava süreçleri nedeniyle taraflara uzlaşmasını tavsiye etse de mümkün olmuyor. Çünkü eski kira ile talep edilen rakam arasında makas ciddi oranda açıldı. Kiracının 5 bin lira, ev sahibinin 10 bin kira dediği yerde 7-8 bin liradan el sıkışılıyordu. Şimdi 5 bin kira ödenen evde ev sahibi 30-40 bin lira istediği için orta yol bulunamıyor. Peki bu durumdaki kiracı ne yapacak? Eğer bir uzlaşma yoksa ve dava açıldıysa kiracı yasal oranda zam yaparak devam edebilir. Ta ki mahkeme sonuçlanana kadar. Dava sonucunda kiracının yeni kira bedelinden ödeme yapması, eğer karar verildiyse geçmiş dönem zam farkını da ödemesi gerekir.

5/64. Zam oranını beğenmeyen tahliye isteyebilir mi

4. Zam oranını beğenmeyen tahliye isteyebilir mi?

Kira piyasasında son yıllarda yaşanan en büyük sorun haksız tahliyeler. Ev sahibi evi daha yüksek fiyatla başkasına kiralamak için türlü bahanelerle ‘Evimden çık’ diyor. Ancak daha yüksek kira için hiçbir kiracı tahliye edilemez. Ancak ev sahibi kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı varsa, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteyebilir. Böyle bir durumda da evi üç yıl başkasına kiralayamaz, kiralarsa eski kiracısına tazminat öder. Bir de 10 yıl sözleşme uzama süresi dolan kiracılar için gerekçe göstermeden tahliye istenebilir.

6/65. Ev satılırsa kiracı ne yapacak

5. Ev satılırsa kiracı ne yapacak?

Eski kiracısı olan ve istediği orandan zam yapamayan kimi ev sahipleri mülklerini satma yolunu seçiyor. Evi yeni alan kişi de rakamı düşük bulduğu için eski kiracıyı çıkarıp, yeni rakamla yeni kiracı bulmak istiyor. Ancak kişinin kiracılı bir ev alması her şartta kiracıyı tahliye etme hakkı vermez. Yeni malikin kendisinin veya ailesinin taşınmaza ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Eğer yeni malik kiracıyı haksız yere tahliye ederse üçüncü kişilere üç süre ile kiraya vermesi yasak.Ayrıca evin satılması durumunda kiracının yeni ev sahibi ile ayrıca bir sözleşme yapması da zorunlu değil. Kiracı yasal oranda zam yapıp yeni ev sahibine düzenli kira ödediğinde sorumluluğunu yerine getirmiş olur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira#Kira Uzatıldı Mı#Yüzde 25 Kira Uzatıldı Mı