Yüzde 149 arttı! Bu ilçeler yatırımlık... İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!

“Mart 2021 sonu itibarıyla konut fiyatlarının yıllık bazda en çok değerlendiği ülkenin Türkiye olduğu görüldü. 12 aylık dönemde yüzde 32’lik artışla listenin ilk sırasında ülkemiz yer aldı. Avrupa’da ise konutlar ortalama yüzde 8 civarında değerlendi. Tüm bunlara rağmen, döviz kurundaki volatilite sebebi ile ülkemizde gayrimenkul edinmek oldukça ucuz. Knight Frank’ın son raporu, İstanbul ve Türkiye’den gayrimenkul almanın hem yerliler hem de yabancılar için çok cazip olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.