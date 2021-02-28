Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? 'Liselerde sınavlar iptal oldu mu' sorusuna Ziya Selçuk'tan yanıt geldi
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi sorusu, Mart ayında açılması beklenen okullar dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz dönemin sınavlarına girememeleri dolayısıyla karne alamayan lise öğrencileri, bu dönem girecekleri sınav ile geçtiğimiz dönemin karne notlarını belirlemiş olacak. Vaka sayılarının bazı illerde risk teşkil etmesi nedeniyle serzenişlerini dile getiren öğrencilerin kaygılarını da değerlendiren Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlar için önemli açıklamalarda bulundu.
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Liselerde yüz yüze sınav yapılacak mı sorusu, Mart ayına saatler kala yeniden gündemde yer almaya başladı. 1 Mart tarihinde yapılacak olan Kabine Toplantısı dolayısıyla okulların açılışını bir gün daha erteleyen Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yapılacak olan sınav içinse hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklama yaptığı liselerde yüz yüze sınav yapılması hususu, risk durumuna göre yön kazanacak. İşte, Bakan Selçuk'un liselerde sınav yapılacak mı sorusuna yönelik vermiş olduğu önemli yanıtlar;
"Sınav sadece liselerle ilgili söz konusu. Yeniden düşünür müsünüz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz biz bu tartışmaları. Ama bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Sonuçta bir karara varıyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor?
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Çünkü ilkokulun daha farklıdır, ilkokullarda karne notu vermiyoruz. Ama lisenin akademik hedefleri daha yüksek. Bizim destekleme yetiştirme kurslarımız ağustostan beri açık. Çocuklarımızın geleceğe dönük yapmaları gereken ödevler var. Eylülden 1 Kasım'a kadar olan döneme kadar bir karne notu vermek istiyoruz. Okullar kapanmadan önce %40'ı da sınava girdi."
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"Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak. Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar."