Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? 'Liselerde sınavlar iptal oldu mu' sorusuna Ziya Selçuk'tan yanıt geldi

Liselerde yüz yüze sınav yapılacak mı sorusu, Mart ayına saatler kala yeniden gündemde yer almaya başladı. 1 Mart tarihinde yapılacak olan Kabine Toplantısı dolayısıyla okulların açılışını bir gün daha erteleyen Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yapılacak olan sınav içinse hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklama yaptığı liselerde yüz yüze sınav yapılması hususu, risk durumuna göre yön kazanacak. İşte, Bakan Selçuk'un liselerde sınav yapılacak mı sorusuna yönelik vermiş olduğu önemli yanıtlar;



"Sınav sadece liselerle ilgili söz konusu. Yeniden düşünür müsünüz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz biz bu tartışmaları. Ama bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Sonuçta bir karara varıyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor?