Yüz yüze okullar ne zaman açılacak 2021? MEB kademeli eğitim takviminde Meslek Liseleri’nin açılış tarihi belli oldu!
Okulların yüz yüze açılacağı tarih, kademeli eğitimde yer almayan bazı lise ve ortaokul öğrencilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kademeli sınıflarda ilk ders zili çalarken, MEB, Mesleki, Teknik, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri için açıklama yaptı. Yüz yüze eğitim takvimine göre bu liselerde eğitim öğretim mart ayında başlayacak. Derslere katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Diğer yandan eğitim öğretimde yol haritasını belirleyen MEB, ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda eğitimin uzaktan süreceği belirtilmişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, yüz yüze eğitimin detayları.
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Yüz yüze eğitim takvimi, veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamaya göre, alınan yeni kararla 1 Mart’tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını açıkladı. Ortaokullardaki diğer kademeli sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği tarih ise henüz açıklanmadı.
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MESLEK LİSELERİ'NDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Bakanlık tarafından “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılacağı bildirilen açıklamada, çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu’nca planlanacağı belirtildi. Ayrıca mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12’nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitimin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacağı ifade edildi.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?
Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.
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ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.
Dolayısıyla 8'inci sınıf öğrencileri, 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Ortaokuldaki diğer kademeli sınıflar için ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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Eğitim öğretim takvimine yönelik geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." ifadesini kullanmıştı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.
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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.
Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacak.