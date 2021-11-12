Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

GÜNDE EN AZ BİR SAAT DERS Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz:



“Öğrenciler henüz okula uyum sürecini tamamlayamadılar. Ayrıca yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu iki aylık sürede öğretmenler öğrencilerin akademik kayıplarını daha net olarak gördüler ve gidermek için daha fazla çaba harcadılar. Bu sürede öğrenciler de kendi durumlarının farkına vardılar.