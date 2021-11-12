Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"
Bugün başlayan ilk ara tatil için uzmanlardan, hem öğrencilere hem de velilere tatil önerileri geldi: “Tatili arka arkaya aktivitelerle yorgunluk haftasına dönüştürmeyin. Eğlence haftası olsun. Birlikte film izleyin, tarihi ve kültürel yerleri gezin, parklarda spor yapın.”
Çocukların evlere kapanıp uzaktan eğitim aldıkları bir buçuk yıllık dönemin ardından başlayan yüz yüze eğitim sürecinin ilk ara tatili bugün başlıyor. Tüm eğitim kademelerinde 15-19 Kasım arasında tatil yapılacak. COVID-19 önlemleriyle geçen dönemin değerlendirmesini ve ilk ara tatili için neler yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk...
2
GÜNDE EN AZ BİR SAAT DERS
Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz:
“Öğrenciler henüz okula uyum sürecini tamamlayamadılar. Ayrıca yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu iki aylık sürede öğretmenler öğrencilerin akademik kayıplarını daha net olarak gördüler ve gidermek için daha fazla çaba harcadılar. Bu sürede öğrenciler de kendi durumlarının farkına vardılar.
3
Böyle bir süreçte bir hafta çok önemli. Velilerimizin de desteği ile öğrencilerimizin bu süreyi bulundukları sınıf düzeyine göre günde bir saatten az olmamak üzere eğitimle bağlantılı olarak geçirmeleri gerekiyor.
4
- Pandemi kurallarına uymayı ihmal etmeyin, kalabalık ve kapalı yerlerden uzak durun.
- Günün belirli bir süresini bugüne kadar işlenmiş olan konuların tekrarına ayırın.
- Her gün belirli bir süreyi kitap okumaya ayırın.”
5
VELİLERE ‘BAŞARI’ UYARISI
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asuman Yüksel:
“Akademik başarı çok önemli olsa da, bir ders zayıf olabilir ya da başarısız bir sonuçla karşılaşabilirler. Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken nokta çocuğa her koşulda değerli olduğunu hissettirmek.
6
Bunu sadece sözle değil davranışlarla gösterebilmek önemli. Her çocuk farklıdır eğer başarısızlık varsa ceza yerine nedenleri araştırılmalı. Olumsuzluk mevcutsa veliler kendi iletişimlerine ve davranışlarına da bakmalılar.”
7
ÇOCUKLARIN DİNLENME ZAMANI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, ISATT Uluslararası Öğretmen Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu:
- Bu hafta çocuklarınızın dinlenme, eğlenme zamanıdır. Öğrenme deneyimlerinin oyunla desteklenmesi gerektiğini unutmayın.
8
- Arka arkaya planlanmış aktiviteler ve değiştirilmez programlar çocuklarınız üzerinde baskı yaratabilir. Tatil haftasını “yorgunluk haftasına” dönüştürmeyin.
9
- Aile için ortak yapılacak etkinliklerle birlikte, bireysel ve arkadaşlarla yapılacak aktiviteler de planlanmalı.
- Yaşadığınız şehri keşfetmenizi sağlayan sanat, kültür ve tarih yolculukları eğlenceli aktivitelerle desteklenmeli.
- Fiziksel aktivite ve hareketlilik her zaman merkezde olmalı.
10
- Park ve bahçelerde fiziksel aktivite ve hareketlilik sağlanırken, mahalyakın mekanlarda çeşitli etkinlikler olduğunu unutmayın.
- Aile sinema günü haftanızı renklendirecektir.
11
PANDEMİ ETKİSİNDEN ÇIKIYORLAR
Cihan Yeşilyurt - Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü:
“6 Eylül’de okullar açıldığında öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal olarak çok gerilediklerini gözlemledik. Yüz yüze eğitim ilk başladığında okula gitmek istemeyip hep evde kalmak isteyen, okula ya da kursa geldiklerinde kimseyle sohbet etmeyen, içe kapanık pek çok öğrenci ile karşılaştık.
12
Daha hafta ortası olmadan çok yorulduklarını ifade ediyorlar ve bir şey yapmak istemiyorlardı. İkinci aydan itibaren öğrencilerde olumlu yönde gelişmeler gözlemledik. Akademik eksiklerini gidermek için çaba göstermeye başladılar, şimdi sosyal anlamda da daha iyi durumdalar. Şu anda pandemi etkisinden çıkılıyor diyebiliriz.”