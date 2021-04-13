Gündem Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:17 | 13 Nisan 2021 - 11:17

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Kritik toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. En çok merak edilen konulardan biri de yüz yüze eğitimin akıbeti oldu. Peki, yüz yüze eğitime Ramazan'da ara verilecek mi?