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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:17 | 

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Kritik toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. En çok merak edilen konulardan biri de yüz yüze eğitimin akıbeti oldu. Peki, yüz yüze eğitime Ramazan'da ara verilecek mi?

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Kabine Toplantısında, Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü işlenecek. Gözler ise öğrencileri ilgilendiren, yüz yüze eğitim durumunda olacak. İşte, ayrıntılar...

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Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

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Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

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Kabine Toplantısı sonrası, konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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