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Gündem
Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 11:24 | 

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den kritik açıklama

Bir süredir pek çok kişinin gündeminde yer alan "Yüz yüze eğitime ara verilecek mi" sorusu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Bakan Özer, yüz yüze eğitime ara verme gibi bir gündemlerinin bulunmadığını ifade etti. İşte, Bakan Özer'in yüz yüze eğitime ara verilecek mi sorusuna yönelik vermiş olduğu yanıtlar

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Okullar online eğitime mi geçecek sorusu yanıt buldu. Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti. Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.
2BİN 524 SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ

BİN 524 SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.
3EN AZ İKİ DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 94E YÜKSELDİ

EN AZ İKİ DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 94'E YÜKSELDİ

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği. En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.

Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor.
4OKULLAR, EN SON KAPATILACAK YERLER

OKULLAR, EN SON KAPATILACAK YERLER

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."
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