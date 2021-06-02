Gündem Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 16:58 | 02 Haziran 2021 - 16:58

Yüz yüze eğitimde okula gitmek zorunlu mu? Okula isteyen mi gidecek?

Okula gitmek zorunlu mu sorusu, 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında, 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İfadesine yer verdi. İşte, tüm detaylar