Yüz yüze eğitimde okula gitmek zorunlu mu? Okula isteyen mi gidecek?
Okula gitmek zorunlu mu sorusu, 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında, 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İfadesine yer verdi. İşte, tüm detaylar
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Okula gitmek zorunlu mu sorusu, yüz yüze eğitim kararlarının ardından netlik kazandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. İşte, ilkokul, ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu sorusuna yönelik detaylı bilgiler
Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
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"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
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Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
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2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.