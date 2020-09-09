Yüz yüze eğitim zorunlu mu devamsızlık olacak mı? | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Okulların açılış tarihi tarihi için bekleyiş devam ederken, yüz yüze eğitimin detayları ve devamsızlık durumu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de açılacak olan okullarda kademeli ve yüz yüze eğitimde birinci sınıf öğrencileriyle okul öncesi öğrencilerinin ilk bir hafta 1 gün okula geleceklerini duyurdu. Selçuk velilerin isterlerse yüz yüze eğitimde mazeret beyan edebileceklerini belirtti. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? İşte, 21 Eylül yüz yüze eğitimin detayları ve Bakan Selçuk'un açıklamaları.
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Yüz yüze eğitimin detayları 21 Eylül için geri sayım devam ederken belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak açılacak olan okullarda kademelendirilen sınıflar ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi oldu. Okulların açılış süresiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüz eğitimin zorunlu olup olmayacağı ile ilgili, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler." dedi.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin detaylarıyla ilgili şunları söyledi;
Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.
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Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.
Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.
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BAKAN SELÇUK'TAN TALİMAT
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgi 81 ilin Millî Eğitim Müdürü ile video konferans yöntemiyle sahadaki son durumu değerlendirdi. Bakan Selçuk, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çekerek, okul yönetimleriyle bu alandaki koordinasyonun güçlendirilmesi talimatını verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okullarda yüz yüze eğitim, ilk aşamada anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor.
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Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlangıç hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması öncesinde, 81 il müdürüyle bu kez sahadaki son durumu değerlendirdi.
Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.