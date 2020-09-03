Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte uzaktan eğitimin biteceği tarih!
Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı yapıldı. Uzaktan eğitim süreci ile yeni sezonun kapısını aralayan öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayarak okulların yeniden açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı. Geçtiğimiz mart ayından bu yana okula gidemeyen öğrencileri ise yeniden okullarda öğretmen ve arkadaşları ile buluşacakları günü merak ediyor. İşte, uzaktan eğitimin biteceği tarih...
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UZAKTAN EĞİTİM O TARİHTE BİTECEK
Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak.
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EĞİTİM TRT EBA TV'DE
2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek.
Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.
Bu kapsamda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğrencilerin bir üst sınıfa hazırlanmaları için oluşturulan müfredat çerçevesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak. Aynı zamanda okullar, kendi hazırladıkları içerik ve programlarla öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla destekleyebilecek.
Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
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VELİ REHBERLİĞİ
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.
TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edecek.
Bakanlığın uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarla ilgili bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.
Uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" şeklinde başlatılacak.