Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte uzaktan eğitimin biteceği tarih!

VELİ REHBERLİĞİ Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.



TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edecek.



Bakanlığın uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarla ilgili bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.



Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.



Uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" şeklinde başlatılacak.



